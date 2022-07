Lyt til artiklen

Amber Heard blev den helt store taber i den omdiskuterede retssag mellem hende og eksmanden Johnny Depp.

Her blev hun kendt skyldig i bagvaskelse af eksmanden, og hun blev dømt til at betale Depp 72,3 millioner danske kroner.

Depp blev også dømt for ærekrænkelse og skal betale Heard 14 millioner kroner. Men Amber Heards juridiske problemer er langt fra forbi.

For nu er en ny undersøgelse sat i gang, fortæller en talsmand for det australske ministerium for landbrug, vand og miljø ifølge Dagbladet.

»Vi efterforsker hændelsen, hvor Heard i 2015 importerede sine to hunde ulovligt til Australien,« lyder det.

Heard og Depp var stadig gift på tidspunktet for hændelsen. Hun siges at have taget deres to hunde, Pistol og Boo, ind i landet uden at registrere dem ved indrejse, på trods af de strenge karantænelove i landet med ti dages karantæne.

I juli 2015 blev skuespilleren officielt sigtet for to tilfælde af ulovlig indrejse af dyrene, men efter at have erkendt sig skyldig i forfalskning af rejsedokumenter i retten, blev sagen afsluttet.

Og så ikke alligevel. Fordi nu ønsker det australske ministerium at indhente vidneforklaringer, så anklagemyndigheden kan vurdere, om beviserne er tilstrækkelige til at tage sagen op igen.