Politiet i Houston har anholdt en person for drabet på Migos-rapperen Takeoff.

Det oplyser politichefen fredag på et pressemøde, skriver TMZ.

Den anholdte er 33-årige Patrick Xavier Clark, der altså er sigtet for drabet på Takeoff, som 1. november blev skuddræbt foran en bowlingbane i Houston i den amerikanske stat Texas.

Mediet her tidligere kunnet berette, at obduktionsrapporten viste, at rapperen, hvis borgerlige navn var Kirsnick Khari Ball, var død som følge af 'gennemtrængende skudsår i hoved og torso'.

Her ses Migos, som består af Takeoff, Quavo og Offset. Foto: Richard Shotwell Vis mere Her ses Migos, som består af Takeoff, Quavo og Offset. Foto: Richard Shotwell

Angiveligt skulle både Takeoff og Migos- partneren Quavo have spillet terninger, da et skænderi opstod mellem de forsamlede, og et våben blev affyret.

Gruppen Migos er en af de mest populære rapgrupper i USA. Foruden Quavo og Takeoff er Cardi B's mand Offset også medlem.

De sidste par år har der dog været splid i gruppen, hvorfor det har været Quavo og Takeoff, der har udgivet musik sammen. Quavo er onkel til Takeoff.

Takeoff blev bare 28 år gammel.