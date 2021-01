En gang om måneden tager tv-vært Sofie Østergaard væk fra sine kæreste, Sebastian Richelsen. Væk fra sønnerne Villy og Geo på fem og tre.

Hun tager ikke noget bestemt sted hen. Et par gange har hun taget en overnatning på hotel, men det er egentlig ikke så vigtigt, hvad hun skal.

Hun har bare fundet ud af at hun har brug for alenetid for at være både en god kæreste og en fantastisk mor. Og det samme har hendes kæreste.

»Det er da helt klart en luksus. Men det burde alle gøre,« siger 'Versus'-værten til B.T.

Sofie Østergaard, tv-vært og danser, har blandt andet været vært på børnekanalen Ramasjang, 'Sofies Univers', 'SommerSummarum', 'Guld i købstæderne' og 'MGP', men er i øjeblikket aktuel i Versus på DR1. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sofie Østergaard, tv-vært og danser, har blandt andet været vært på børnekanalen Ramasjang, 'Sofies Univers', 'SommerSummarum', 'Guld i købstæderne' og 'MGP', men er i øjeblikket aktuel i Versus på DR1. Foto: Bax Lindhardt

Både Sofie Østergaard og hendes kommende mand, journalist og tidligere efterforsker Sebastian Richelsen, er fra Jylland, hvor deres forældre og søskende bor endnu. Så hvis parret har brug for hjælp med ungerne, kan de ikke bare ringe efter bedsteforældrene.

»Så vores familiestruktur er ret sårbar. Hvis der bliver ringet fra børnehaven, så ligger den på os,« siger Sofie Østergaard.

Heldigvis er både hun og hendes kæreste så privilegerede, at de i nogen udstrækning selv kan planlægge deres arbejdsliv. Så de arrangerer for eksempel ikke tv-optagelser den samme dag og går meget op i, at hele familien er hjemme klokken 16 hver dag – hvis de altså ikke har aften- og weekendarbejde – så de kan have et par timer sammen inden aftensmaden, og der er struktur på hverdagen.

Men med al den planlægning og de mange hensyn kan man godt glemme sig selv, fortæller den 38-årige tv-vært.

»Vi vil også gerne prioritere, at vi har hver vores vennekreds, så vi ikke er sammen om alt. Men pludselig er man rigtig meget mor eller far, kæreste, ven, kollega eller holdkammerat nede i fodboldklubben – men hvornår er jeg bare 'Sofie'? 'Hvor er den tid, jeg har til mig selv?',« spørger hun.

»Hver eneste gang, jeg er hjemme med mine drenge, står jeg standby. Når de vågner om natten, skal jeg være der, og man kan ikke bare skubbe aftensmaden til klokken ni, hvis man har lyst, for sådan nogle børn er de sindssygeste vanemennesker,« smiler Sofie Østergaard.

Så en dag satte hun sig ned med Sebastian Richelsen, kiggede ham dybt i øjnene – og fandt heldigvis ud af, at han havde det på samme måde.

»Så vi blev enige om at have hver en dag om måneden, hvor vi gør lige præcis, hvad vi vil. Om vi ligger i sengen og ser Netflix og spiser sushi eller spiser en plade Marabou til aftensmad, fordi vi kan. Jeg behøver ikke være helt alene, men kan også lave noget med mine venner. Eller jeg kan bruge dagen på at arbejde uforstyrret,« siger Sofie Østergaard.

Hvad mener du om ordningen hjemme hos Sofie Østergaard?

»Det vigtigste er, at jeg ikke behøver tænke på, hvem der laver hvad hvornår, og dagen efter kan jeg sove længe uden at have dårlig samvittighed.«

For tv-værten og hendes kæreste er det lige så rart at kunne give hinanden sådan en dag som at få den selv. Da Sofie Østergaard var konferencier på en MGP-koncert i Aarhus, tog hun derfor deres to drenge med og havde den hyggeligste tur alene, mens Sebastian Richelsen kunne have sin 'Sebastian-dag' hjemme i huset.

»Det er sådan en sindssyg frihedsfølelse, som man slet ikke fatter, før den ikke er der. Og det handler ikke om, at vi prioriterer os selv over børnene. Børnene er det allervigtigste i vores liv og prioriteres sindssygt højt i hverdagen,« siger 'Versus'-værten, der gerne vil komme eventuelle kritiske røster i forkøbet.

For det er bestemt ikke, fordi hun ikke kan lide at være sammen med sine børn. Nærmest tværtimod.

»Jeg synes slet ikke, det kan være kontroversielt at trække stikket. Jeg vil anbefale det til alle både par og forældre,« siger hun.

»Når man har været væk et døgn, så bliver krammene lidt længere, og man putter lidt mere.«