En fremmed mand er flyttet ind hos bloggeren Mascha Vang.

Selvom det kan lyde besynderligt, så er det sandt. Pludselig fik hun en mail fra sin advokat om, at bopælspligten var trådt i kraft på adressen.

Det skriver den 40-årige kendis i et blogindlæg.

En mand havde registreret sin adresse i den lejlighed i indre København, hun netop har købt for 4,7 millioner kroner.

Planen var, at hun skulle bruge den, når hun var i København for at arbejde, da hun til daglig bor i Kolding med kæresten Troels Krohn Dehli.

Og derfor havde hun netop købt en lejlighed, hvor der ikke var bopælspligt. Men nu har lejligheden bopælspligt.

'Så snart en person har haft adresse her, så er der bopælspligt, og jeg vil derfor ikke kunne eje den og benytte den, som jeg vil, da jeg har hus i Kolding, hvor jeg bor og har adresse,' skriver Mascha Vang på sin blog.

Bloggeren kan altså risikere lide et større økonomisk tab, da hun kan være nødsaget til at sælge lejligheden hurtigst muligt, skriver hun.

Hun skriver, at hun i desperation har ringet til folkeregistret flere gange. De har fortalt hende, at de kan bede manden flytte sin adresse fra lejligheden.

Dog vil det kunne tage op til fire måneder grundet travlhed.

Desuden må folkeregisteret ikke oplyse mandens navn eller afsløre hans identitet på anden vis, skriver hun. De må kun fortælle, at det er en mand.

Lige nu kan hun ikke gøre andet end at vente.