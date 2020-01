James Corden laver programmet 'The Late Late Show with James Corden'. En del af showet er 'Carpool Karaoke'.

Det er et indslag, hvor han inviterer nogle af de største sangere med ud på en køretur, hvor de synger med på artistens største hits.

Men en del af det er måske fup. Det skriver Fox News.

En Twitter-bruger har nemlig optaget en video, der viser, at Corden ikke selv kører bilen, mens han har Justin Bieber siddende ved siden af. Videoen kan ses herunder:

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu — Zoli ⚡️ (@zolihonig) January 23, 2020

'Så James Corden og Justin Bieber har optaget 'Carpool Karaoke', og det er derfor, jeg har problemer med at stole på programmet - han kører slet ikke', skriver brugeren.

Videoen viser helt præcist, at bilen som Corden skal forestille at køre, bliver trukket af et andet køretøj.

I en meddelelse til Fox News afviser folkene bag 'Carpool Karaoke', at James Corden ikke kører bilen.

De skriver, at tv-værten altid kører bilen, når optager programmet, men der er steder i trafikken, hvor de vurderer, at det er mere sikkert med den anden løsning.

James Corden har haft mange store sangere med 'Carpool Karaoke'. Foto: ANGELA WEISS Vis mere James Corden har haft mange store sangere med 'Carpool Karaoke'. Foto: ANGELA WEISS

Den omdiskuterede video blev optaget onsdag eftermiddag amerikansk tid.

James Corden har haft store stjerner med i 'Carpool Karaoke'. Eksempelvis Adele, Miley Cyrus og Bruno Mars.

41-årige Corden har lavet 'The Late Late Show with James Corden' siden 2015, og der er produceret seks sæsoner.

Tv-værten har desuden medvirket i filmen 'Cats'.