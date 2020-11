Med penge kommer magt.

Sådan er det i mange tilfælde, og det må man sige, at Donald Trump formåede at udnytte, da han inden sin rolle som USA's præsident krydrede sin levevej som forretningsmand med biroller i en række film.

En af de film, Donald Trump dukkede op i, var juleklassikeren 'Alene Hjemme 2', der har skuespilleren Macaulay Culkin i hovedrollen.

Der har længe været spekuleret i, hvorfor Donald Trump skulle være den person, som Macaulay Culkin stødte ind i, da han i filmen opholder sig på Plaza Hotel i New York, og nu tager instruktøren Chris Columbus endelig bladet fra munden.

Til Insider fortæller den 62-årige instruktør, at Donald Trump var intet andet end en »bølle«, som afpressede sig selv en rolle i filmen fra 1992.

Det kunne han gøre, fordi han dengang ejede hotellet, som scenen blev optaget på.

»Trump sagde: 'Okay, vi betaler regningen', men han sagde også: 'Den eneste måde, du kan bruge Plaza, er, hvis jeg er med i filmen',« fortæller Chris Columbus i interviewet.

Selv om instruktøren altså oprindeligt ingen planer havde om at bruge Donald Trump i filmen, så endte alt godt, fortæller han.

Donald Trump i 'Alene Hjemme 2'. Vis mere Donald Trump i 'Alene Hjemme 2'.

»Vi gik med til at lade ham være med i filmen, og da vi screenede den, skete det mest mærkelige... Folk jublede, da Trump dukkede op på skærmen,« siger han og fortsætter:

»Men han pressede sig som en bølle sin vej ind i filmen.«

Donald Trump har ikke kommenteret Chris Columbus' udtalelser. Det er ikke første gang, at der bliver spekuleret i, hvorvidt præsidenten har udnyttet sin magt til at få roller i film.

For eksempel har Hollywoodstjernen Matt Damon tidligere udtalt, at det var almindeligt kendt, at Donald Trump ville forlange en rolle, hvis hans bygninger skulle bruges i filmen.

»Martin Brest (instruktør red.) måtte skrive noget til ham i 'En duft af kvinde' - og hele holdet var med på det. Du bliver nødt til at spilde en time af din dag på en ligegyldig scene: Donald Trump går ind og Al Pacino siger 'Hej, Mr. Trump!' - du skulle kalde ham ved navn - og så eksisterede han. Du spilder lidt tid, så du kan få tilladelsen, og så kan du klippe scenen ud,« sagde Matt Damon til Hollywood Reporter i 2017.

»Men i 'Alene Hjemme 2' har de åbenbart ladet den blive,« fortsatte han.

I 'Alene Hjemme 2' er den eneste replik, Donald Trump har »ned ad gangen og til venstre«, men i og med han siden er blevet præsident, så er det altså en replik og præstation, som folk husker og stadig taler om.

Donald Trump har også haft biroller i film som 'Little Rascals', 'The Associate' og 'Zoolander'.