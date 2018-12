Det er ikke alle, der har unik kunst hængende derhjemme - hvis det, der er produceret af egne børns og børnebørns små, fedtede fingre holdes ude af ligningen. Det er heller ikke mange af os forundt at have kvadratmeterne til at indrette et atelier.

Endnu færre kan nok bryste sig af at have en placering blandt dem, der vil gå over i historien, rundt om på verdens kunstmuseer.

Villaen her er dog vant til det hele. Kunstneren Per Kirkeby, der døde i foråret, var nemlig ejer af de 536 kvadratmeter i Hellerup i mere end 30 år.

Men med den nye entre på boligmarkedet er fremtiden for adressen åben for nye beboere. Det skal dog være købere med pengepungen i orden.

Ejendommen er nemlig udbudt til salg for 40 millioner kroner, hvilket placerer den som den sjettedyreste udbudte villa for øjeblikket. Det oplyser boligsitet Boliga.dk.

Handlen står liebhavermæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen for, og i deres salgsopstilling skriver de blandt andet, at der i 1987 blev tilbygget et atelier, der øgede etagemeterne til 746, og at en af husets pejse er tegnet og bygget af kunstneren selv.

Der er således en smule af Kirkebys udødelighed tilbage til de nye ejere, og for dem, der ikke lige har de nødvendige millioner på kontoen, kan hans værker også findes udenfor museernes bonede gulve. Eksempelvis står Per Kirkeby bag murskulpturen ved DR Byens metrostation i Ørestad og loftsmaleriet i Diamanten på Københavns havnefront.

Blandt Danmarks dyreste områder

Trods det store antal kvadratmeter og liebhaverdetaljer som sildebensparket, stuk og et 111 kvadratmeter stort anneks, er det nok ikke palæejendommen alene, der har trukket i millionerne.

Området hører nemlig også til blandt landets dyreste. Gentofte var med en gennemsnitlig salgskvadratmeterpris på 49.246 landets næstdyreste kommune at købe villa i i 2018. Mens årets huskøbere i Hellerup-postdistriktet alene i gennemsnit har betalt 50.550 kroner per kvadratmeter, oplyser Boliga. Den eneste kommune, der i år har overgået liebhaverområdet i Gentofte, er Frederiksberg, hvor én huskvadratmeter i gennemsnit har kostet køberne 55.155 kr.

Og at der kan sælges huse i den ultraeksklusive liga, kan Hellerup da nok godt skrive under på.

Tidligere på året blev et Øresunds-palæ ved Hellerup Havn - en god kilometers gang fra Kirkeby-hjemmet - nemlig solgt for årtiets højste pris: 70,5 millioner kroner.

