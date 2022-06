Lyt til artiklen

Et af mangemilliardæren Elon Musks børn har indgivet en anmodning om at skifte navn.

Både så navnet passer med det køn, hun identificerer sig med, og fordi hun ønsker at tage afstand fra sin far.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder nyhedsbureauet Reuters og Los Angeles Times.

Det var tilbage i april, at Vivian Jenna Wilson søgte om at ændre navn fra fødenavnet Xavier Alexander Musk.

Hun indgav anmodningen, dagen efter hun var fyldt 18 år.

I anmodningen lød det, at hun ville have ændret sit navn i overensstemmelse med sin nye kønsidentitet – og for at tage afstand til faderen, Elon Musk, der i øjeblikket er verdens rigeste og manden bag Tesla og SpaceX:

»...Fordi jeg ikke længere bor sammen med eller ønsker at være i familie med min biologiske far på nogen måde, i nogen skikkelse eller form,« lød det ifølge Reuters i anmodningen.

Hendes nye navn, Vivian Jenna Wilson, afspejler hendes mors navn, Justine Wilson - som Elon Musk blev skilt fra tilbage i 2008.

Af anmodningen fremgik der ikke yderligere forklaring på, hvorfor datteren har ønsket at tage afstand fra sin far.

ARKIVFOTO af Elon Musk. Foto: ANDREW KELLY Vis mere ARKIVFOTO af Elon Musk. Foto: ANDREW KELLY

Reuters oplyser, at man har rakt ud til repræsentanter for Elon Musk, men de er ikke vendt tilbage med en kommentar.

Musk er tidligere løbet ind i et stormvejr, efter han på Twitter kommenterede transkønnedes ønsker om at vælge deres egne pronominer – så som 'han', 'hun' eller 'dem':

»Jeg støtter absolut transfolk, men alle disse stedord (pronominer, red.) er et æstetisk mareridt,« skrev han tilbage i 2020.

Elon Musk fik seks børn med Justine Wilson, før de gik fra hinanden. Deres førstefødte, sønnen Nevada, mistede de allerede efter ti uger til vuggedød.

Siden har han sammen med sangeren Grimes fået to børn.