Inden længe rykker Silas Holst og regnbuefamilien teltpløkkerne op og flytter i noget større.

Eller det er i hvert fald planen. Derfor er hjemmet i Brønshøj nu blevet sat til salg.

Det fortæller danseren i et opslag på Instagram. Et opslag, der på mange måder minder lidt om en salgsannonce.

‘Så er tiden kommet, til at vores elskede Ågerupgård skal have en ny familie (eller to’), lyder det i opslaget, der fortsætter:

‘Vi har elsket alle år i dette helt fantastiske hjem, men tiden er inde til at vi skal videre, og dette dejlige hjem på fire etager skal have nye ejere.’

I opslaget beskriver Silas Holst, der bor under samme tag som eksmanden Johannes Nymark og veninden Louise Mahnkopf samt deres fælles børn Maggie My og Bob Jones, at huset har lagt vægge til fantastiske tider.

Men:

‘Nu skal vi videre til noget andet og prøve noget nyt.’

Silas Holst og Nicolai Schwartz fotograferet i januar sidste år. Foto: Mads Claus Rasmussen

Huset, hvortil der også hører en stor have, er udbudt til 5.995.000 kroner.

Men selvom familien har sat huset til salg, betyder det ikke, at de har fundet noget nyt at bo i. Endnu:

»Vi er i gang med at lede og har lidt i kikkerten hist og pist,« siger han til B.T.

Han fortæller, at det vigtigste krav til et kommende hus er, at det er større end det nuværende.

Musicalskuespiller og sanger Johannes Nymark. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Det er vigtigt, at der er plads til hele regnbuefamilien, der også tæller Silas Holsts kæreste Nicolai Schwartz og Johannes Nymarks ditto Jeppe Christoffersen.

»Det skal være stort nok til, at vi alle kan være der. Der skal være plads til både vores fælles liv og vores privatliv.«

Derudover ser de gerne, at det kommende hjem også er beliggende i Brønshøj.

»Vi har boet her i mange år efterhånden, og det er en dejlig by. Ungerne er vokset op her, og det er en god by for børn,« fortæller Silas Holst, der selv er vokset op i københavnerbydelen.