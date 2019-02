Da den amerikanske komiker og skuespiller Patton Oswalt vågnede 21. april 2016, var hans verden vendt op og ned.

Ved siden af ham lå konen Michelle McNamara livløst i parrets seng. En uforudset komplikation skabt af medicin og en ikke-diagnosticeret hjertelidelse førte til, at hun sov stille ind i en alder af 46 år efter 11 års ægteskab.

Til B.T. fortæller den Emmy-vindende komiker om, hvordan det var at tale ud om den traumatiserende oplevelse i stand up-showet Annihilation kun et halvt år senere.

»Det var lige sket (at konen var gået bort, red.). Det var ekstremt hårdt, og jeg blev nødt til at øve mig, indtil det var muligt at lave noget, som folk kunne relatere til. Det skulle ikke nødvendigvis være sjovt, men det skulle være en form for sammenhængende budskab,« siger komikeren, der optræder i DR Koncerthuset 11. juni på sin verdensturné.

Her ses Patton Oswalt med sin tidligere kone Michelle McNamara, der gik bort i april 2016. Foto: PAUL BUCK

Patton Oswalt fortæller, hvordan han håndterede den ekstremt svære situation at oplyse parrets kun syvårige datter om den forfærdelige nyhed.

»Jeg tog hende ud af skolen i et par dage. Det var hårdt, meget hårdt at fortælle hende det,« siger han til B.T.

Datterens skole havde rådet ham til, at de to skulle have en god start på dagen, inden han overbragte hende den hjerteskærende nyhed.

»Om morgenen tog vi ud og havde det sjovt. Jeg satte mig ned med min datter og så på hende. Jeg så på min datter og smadrede hendes verden. Jeg så på denne lille pige, der betyder alt for mig, og rev tæppet væk under hende. Det vil tage længere tid for mig at komme mig over det end min kones død,« sagde han i showet.

Her ses Patton Oswalt med datteren Alice. Foto: LUCY NICHOLSON

Datteren Alice tog det overraskende pænt og bad selv om at starte i skole igen hurtigst muligt, så hun kunne får en 'normal' hverdag.

Heldigvis fandt Patton Oswalt kærligheden igen. I dag er han lykkeligt gift med skuespiller Meredith Salenger, som han sagde ja til i 2017.

Komikerens nye show kommer ikke til at have så tragisk indhold, og han lover, at der kommer masser af gode jokes undervejs og politisk satire undervejs.

I 2016 vandt han en Emmy for sit comedy-show Talking for Clapping. De fleste danskere vil kende ham som Spence Olchin fra Kongen af Queens og for sin stemme i animationsfilmen Ratatouille, hvor han spiller rotten Remy.