De fleste vil huske afdøde Morten Grunwald som hele Danmarks Benny fra 'Olsen-banden'-filmene. Teaterdirektør på Østre Gasværk Emmet Feigenberg mindes ham som en markant teaterleder

»Vi havde ikke haft teater på Østre Gasværk uden Morten Grunwald. Det var ham, der fik tanken, og ham, der gennemførte den,« siger Emmet Feigenberg til B.T. oven på de triste nyheder om Morten Grunwald, der onsdag gik bort som 83-årig.

Morten Grunwald var nemlig manden sammen med Pelle Sadolin, der i slutningen af 1970'erne så potentialet i den gamle gastank og var med til at grundlægge Østre Gasværk Teater.

»Det arbejde, som Morten Grunwald gjorde for Østre Gasværk, er jo pionerarbejde. Der er ingen, der havde forestillet sig, at en gammel industribygning - resterne af det store gasanlæg på Østerbro - kunne blive til det. Og det er blevet til et enestående teater, og det var ikke sket uden Morten. Det tror jeg, er det vigtigste at sige,« siger Emmet Feigenberg.

I 1979 blev den første forestilling opført i form af Shakespeare-stykket 'En skærsommernatsdrøm'. Siden har teatret huset flere store - både teateropvisninger og musicals - heriblandt 'Les Misérables', 'Miss Saigon' og 'Atlantis'.

Emmet Feigenberg ser derfor Morten Grunwald som en mand, både publikum og teatret skylder 'kolossalt meget'.

»Jeg er sikker på, der vil være meget omtale af de mange forskellige sider af Morten Grunwalds kunstneriske karriere og hans berømte 'Olsen-banden'-rolle. Men jeg kan i hvert fald sige, at dansk teater som branche har mistet en meget stor personlighed,« siger Emmet Feigenberg.

Ud over at Morten Grunwald var teaterdirektør for Østre Gasværk Teater fra 1976 til 1998, har han stået i spidsen for både Betty Nansen Teatret og Bistrol Teatret.

Det er ikke mange dage siden, Emmet Feigenberg så Morten Grunwald i levende live.

Forleden var han nemlig at se blandt publikum ved Østre Gasværks aktuelle teaterforestilling 'Pelle Erobreren'.

»Jeg er selvfølgelig meget berørt, og vi skylder ham det hele. Han var ude at se 'Pelle Erobreren' forleden, hvor han også så den nye renoverede bygning. Og på trods af sin sygdom var han der hele aftenen. Og jeg er meget lykkelig og taknemmelig over, at han nåede at se det færdigt,« siger Emmet Feigenberg.

Morten Grunwald døde 14. november 2018 og blev 83 år.