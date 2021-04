Kendiskokken Umut Sakarya er endt i et stormvejr, efter han onsdag via Instagram erklærede, at han nu ikke længere ville praktisere det, han selv beskriver som hyggesexisme.

Det fik en del til at udpege Facebook-gruppen 'Official Team Grease', som Umut har haft i over et år. Et fællesskab med 18.000 mænd, hvor der blev delt madbilleder, og kvinder blev beskrevet som 'luder', 'opvaskemaskine' og 'fisser'.

24-årige Emma Sophie Roy var en af dem, der på Twitter undrede sig over, hvordan man kunne have den type gruppe, når man ikke var 'hyggesexist'.

»Jeg synes, det er alt for meget. Det går langt ud over, hvad man kalder mandehørm. Jeg er godt klar over, at mænd kan joke internt, men det her har chokeret mig,« siger Emma Sophie Roy.

Umut Sakarya, der i sin mandegruppe “TEAM GREASE”, gang på gang kommenterer usmageligt. Ingen kvinder er velkommen, og de svines dagligt groft til derinde. Han kan stikke sit falske folke- og ærekære lort op et sted, hvor solen ikke skinner. #dkmedier pic.twitter.com/HMrXyj5rw3 — Emma Sophie Roy (@EmmaSophieRoy) April 8, 2021

'Han kan stikke sit falske folke- og ærekære lort op et sted, hvor solen ikke skinner,' skrev hun på Twitter.

Kritikken fik Umut Sakarya til at se endnu mere indad, og han besluttede også at gøre op med den hårde tone i Facebook-gruppen. Han gjorde den tilgængelig for alle køn og strammede retningslinjerne. Det mødte ikke stor tilfredshed blandt de oprindelige medlemmer.

Det gjorde Emma Sophie Roys kritik heller ikke. Mange blev så vrede, at de begyndte at skrive beskeder til hende – nogle havde endda fundet hendes telefonnummer.

»Mænd begyndte at ringe op til mig for at fortælle mig, at jeg var en stikkerluder, en møgso, at jeg var grim, havde små bryster, skulle have den alle mulige steder,« fortæller hun og understreger, at hun ikke ved, om det er medlemmer af gruppen, der har kontaktet hende.

Emma Sophie Roy har mere end én gang kritiseret Umut Sakarya og hans måde at udtrykke sig på via sin Twitter-profil. Det har affødt mange reaktioner. Foto: Privatfoto Vis mere Emma Sophie Roy har mere end én gang kritiseret Umut Sakarya og hans måde at udtrykke sig på via sin Twitter-profil. Det har affødt mange reaktioner. Foto: Privatfoto

Nogle af mændene havde fundet ud af, at hun mistede sin bror, da hun var 12 år. De ringede til hende og sagde, at de godt kunne forstå, han var død, når nu hun var hans søster.

Hun er både overrasket og forfærdet over reaktionerne, men det har også bekræftet hende i, at der er et problem.

Et af medlemmerne i 'Official Team Grease' er 33-årige Kenneth Kirketerp. Selvom han tager afstand til de reaktioner, som Emma Sophie Roy har modtaget, synes han, at det var forkert af kendiskokken at åbne gruppen op for alle køn og lave retningslinjer for den tone, der må bruges i den.

Kenneth Kirketerp har nydt at kunne dele madbilleder i gruppen 'Official tema grease'. Vis mere Kenneth Kirketerp har nydt at kunne dele madbilleder i gruppen 'Official tema grease'.

»Jeg har været med i gruppen nærmest siden den dag, den blev lavet. Jeg har aldrig skrevet noget om en luder eller lignende. Men jeg synes, der skal være plads til et fællesskab for mænd,« siger han.

Det frirum er i hans øjne væk.

»Kvinder har jo også grupper, hvor de skriver om mænd. Jeg synes, at Umut skulle prøve at holde lidt mere fast i, hvem han er. Han er jo en sprælsk fyr,« siger Kenneth Kirketerp.

Desuden mener han ikke, at der er en sexistisk tone i gruppen, som det er blevet pointeret flere gange af særligt kvinder på sociale medier.

Alle de her bevægelser om sexisme og den slags betyder, at selv sådan en idiot som mig er begyndt at tænke over sine handlinger Umut Sakarya

»Hvis det kun er ti billeder fra gruppen, man ser, så kan jeg godt forstå, at folk synes, det er en sexistisk gruppe. Men det er ikke min oplevelse,« siger han.

Og hvad så med hovedpersonen selv?

Umut Sakarya indrømmer, at han indtil for nylig var en stor del af den kultur, der af flere beskrives som sexistisk.

Formålet med 'Official Team Grease' var ikke at nedgøre kvinder, men da ingen sagde fra, blev det en stor del af samtalen derinde.

Umut Sakarya har besluttet, at det skal være slut med nedsættende kommentarer på hans sociale medier. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Umut Sakarya har besluttet, at det skal være slut med nedsættende kommentarer på hans sociale medier. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Det er jo hårdt for en mand at acceptere og se sine fejl, når man bliver klappet på ryggen. Det samme skete for mig, før jeg indså, at det var forkert,« siger han og fortsætter:

»Derfor tog mange det også som et angreb, da jeg sagde stop.«

Det er din gruppe, har du så ikke et ansvar for, hvad der foregår i den?

»Jo, men før nu er det blevet negligeret, hver gang der var noget. Dansk humor kan være grov og halvsexistisk. Man følte, at det var okay. Ingen af tingene blev skrevet for at skade nogen. Det var en jargon, og når alle gør det, så bliver man blind for, at det er forkert.«

Før havde han selv været en af dem, der skrev 'slap nu af', når nogen sagde fra over for den hårde tone. Han er i dag enig med Emma Sophie Roy i, at der ikke bør være et behov for at bruge udtryk som for eksempel 'luder' og 'opvaskemaskine' om kvinder.

»Alle de her bevægelser om sexisme og den slags betyder, at selv sådan en idiot som mig er begyndt at tænke over sine handlinger. Jeg har et stort ansvar, fordi jeg har en stor platform,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror ikke, at hele MeToo-bevægelsen' er slut endnu.«