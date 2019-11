Mange følgere af det populære tv-program 'Årgang 0' ærgrede sig, da Emma Josefsens familie i 2016 valgte at takke af efter i 16 år at have inviteret danskerne med hjem i deres stuer.

Men selv om Emma har holdt en tiltrængt pause fra rampelyset, så er hun atter klar til at dele lidt ud af privatlivet.

Det skete, da hun fredag var med sin veninde Stephanie van der Watt, der også har deltaget i 'Årgang 0', i ’Vild med dans’-studiet for at heppe på deltagerne.

Her løftede Emma Josefsen lidt af sløret for, hvordan det går hende i dag.

Her ses Emma med sin familie dengang, de var med i 'Årgang 0'. Foto: Esben Salling Vis mere Her ses Emma med sin familie dengang, de var med i 'Årgang 0'. Foto: Esben Salling

»Jeg går på Handelskole på 3. år,« fortalte den populære tidligere tv-stjerne.

Hun fortalte også, at hun allerede har planer for, hvad hun skal efter handelskolen.

»Jeg skal først holde sabatår, og så skal jeg læse på erhvervsskolen i Aarhus,« fortalte hun.

Emmas veninde Stephanie delte også ud af sit privatliv, hvor hun fortalte, at hun blandt andet snart skal flytte sammen med sin kæreste.

Emma og Stephanie var sammen taget med til 'Årgang 0'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Emma og Stephanie var sammen taget med til 'Årgang 0'. Foto: Martin Sylvest

Emma Josefsen har dog ingen planer om at flytte hjemmefra endnu.

»Der går lige et par år,« lød det fra Emma, der dog også har brugt tid på at forbederede sig på et gensyn med tv.

Som det allerede har været skrevet, så dukker Emma og hendes familie lidt op i afslutningsprogrammerne af ’Årgang 0’.

Det er fire programmer, der bliver lavet og vist på et senere tidspunkt.