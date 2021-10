Måske, der var svedige håndflader.

Muligvis også bløde knæ og tunge arme – men forhåbentligt var der ikke meget opkast involveret. Mors spaghetti var der dog en hel del af.

For nylig kunne den nye restaurant ved navn Moms Spaghetti nemlig slå dørene op i Eminems hjemby, Detroit.

Her overraskede superstjernen ved at gæste restauranten på åbningsdagen, hvor han sågar også trak i arbejdstøjet og langede pastaretter over disken til de første 10 i køen.

Kunne du tænke dig at smage Moms Spaghetti?

Restauranten, der har fået navnet efter den ikoniske linje fra rapperens sang 'Lose Yourself', er resultatet af et partnerskab mellem Eminems team og en lokal restaurantkæde.

Konceptet så dagens lys i 2017, hvor de testede det med en pop-up butik.

Sidenhen har spaghetti-biksen været at finde ved flere af Eminems festivaloptrædener.

Rapperens manager, Paul Rosenberg, fortæller i en pressemeddelse, at kundernes dom hidtil har været 'overvældende positivt' og kaldte de tidligere pop-ups 'en test for os at afgøre, om der var entusiasme for en mere permanent Moms Spaghetti-butik, der ville være åben året rundt.'

Skulle du finde vej forbi Detroit, kan du lægge vej forbi Moms Spaghetti og få signaturretten for lige knap 60 kroner.

Udover det byder menuen også på spaghetti med kødboller, en vegansk version med boller af sorte bønner, quinoa og sød peber eller en såkaldt spaghetti-sandwich.