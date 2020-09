Eminem må have fået sig et chok for livet, da en ubuden gæst tilbage i april tiltvang sig adgang til rapperens hjem.

Her endte lyrikmageren med det borgerlige navn Marshall Mathers nemlig med at stå ansigt til ansigt med manden, som køligt fortalte Eminem, at han var kommet for at slå ham ihjel.

Det skriver Detroit Free Press, som onsdag var i retten, da der var høring i sagen.

Episoden fandt sted 5. april, da den anklagede mand ved navn Matthew David Hughes angiveligt sneg sig forbi Eminems sikkerhedsforanstaltninger i rapperens hjem i Clinton Township i Michigan, USA.

Eminem stødte ind i den 27-årige mand i sin stue, hvor han i første omgang troede, at det var hans nevø.

Da rapperen fandt ud af, at det var en fremmed mand, der stod foran ham, spurgte han, hvorfor han var der.

»Da Hr. Mathers spurgte ham, hvorfor han var der, fik han at vide, at Hr. Hughes var kommet for at slå ham ihjel,« fortalte en politibetjent ved navn Adam Hamstock i retten onsdag, skriver Detroit Free Press.

Eminem var ikke selv til stede i retten onsdag, hvor dommeren besluttede, at der var nok beviser mod Matthew David Hughes til, at retssagen kan køre videre.

Anklagemyndigheden skal 28. september indgive, hvad den 27-årige bliver sigtet for, men han kan højst sandsynligt se frem til en sigtelse for indbrud og omfattende ødelæggelse af privat ejendom, vurderer det amerikanske medie.