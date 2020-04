Efter et voldsomt stofmisbrug, som næsten tog livet af ham i 2007, har Eminem nu holdt sig stoffri i 12 år.

Det skriver rapperen på Instagram til et billede af den mønt, der skal minde ham om at holde sig på sporet.

'En dag ad gangen', som der står på mønten.

Den 47-årige rapper, med det borgerlige navn Marshall Mathers, var 00'ernes bedst sælgende kunstner. Men succesen havde en pris for 'The real Slim Shady'-rapperen.

Eminem optrådte til Oscar-uddelingen i februar i år. Foto: MARK RALSTON Vis mere Eminem optrådte til Oscar-uddelingen i februar i år. Foto: MARK RALSTON

På et tidspunkt tog han så mange stoffer, at han stadig ikke kan huske, hvad han tog udover sovepiller, smertestillende og angsdæmpende medicin.

»Da jeg tog min første Vicodin (Hydrocodon/paracetamol, smertestillende, red.) havde jeg den her 'Aaah'-følelse. Ikke bare som om, at alt var mildt, men jeg følte heller ingen smerte,« sagde Eminem i dokumentaren 'How to make money selling drugs' i 2013.

»Jeg ved ikke, præcis hvornår det begyndte at blive et problem. Jeg kan bare huske, jeg kunne lide det bedre og bedre. Folk forsøgte at sige, jeg havde et problem. Så ville jeg sige: 'Få den skide person ud herfra'. Jeg kunne ikke forstå, de sagde det til mig. Jeg sad jo ikke og sniffere heroin. Jeg var ikke derude, hvor jeg fucking stak coke op i næsen. Jeg røg ikke tjald.«

Det hele kulminerede i 2007, da en bekendt skaffede ham metadon, som normalt bruges til behandling af narkomaner.

Men Eminem tog så meget, at han ifølge sin læge lige så godt kunne have 'sprøjtet fire poser heroin' ind i årerne, fortalte han ifølge Daily Mail til Vibe i 2009.

»Havde jeg vidst, det var metadon, havde jeg formentlig ikke taget det. Men fordi jeg havde det så dårligt på det tidspunkt kan jeg ikke engang sige det med sikkerhed. Selv da de sagde, at jeg næsten døde, så nåede det ikke ind til mig,« sagde han i det 11 år gamle interview.

Samme år udgav han comeback-albummet 'Relapse'.

Og siden har han ikke taget stoffer. Symboliseret ved den sorte mønt med tallet '12' indgraveret, som han har delt på Instagram i anledning af sit 12-års jubilæum som stoffri.

Vis dette opslag på Instagram Clean dozen, in the books! I’m not afraid. Et opslag delt af Marshall Mathers (@eminem) den 20. Apr, 2020 kl. 6.43 PDT

På både Instagram og Twitter hylder Eminems fans den Grammy-vindende rapper for hans standhaftighed.

Andre deler deres egne mønter, som de har fået under deres terapi-forløb, og som skal minde dem om, hvor langt de er nået.

Det er ikke første gang, Eminem deler sin mønt. Sidste år viste han et billede af sin daværende mønt med tallet '11' skrevet på.

'Jeg er ikke bange', lød budskabet fra rapperen både dengang og nu.