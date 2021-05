Inden Scarlett Johansson fik rollen som Black Widow i Marvel-filmserien, blev Emily Blunt tilbudt den, afslører den 38-årige skuespiller i et nyt interview.

Desværre måtte hun takke nej, fordi hun lavede en anden film.

En film, hun slet ikke havde lyst til at lave. Det fortæller hun i 'The Howard Stern Show'.

»Jeg havde kontrakt på at skulle lave 'Gullivers Travels'. Jeg ville ikke lave 'Gullivers Travels',« fortæller hun ærligt.

Skuespiller Emily Blunt. Foto: Angela Weiss Vis mere Skuespiller Emily Blunt. Foto: Angela Weiss

Emily Blunt fik sit store gennembrud i 'The Devil Wears Prada' i 2006 og skrev i den forbindelse under på en kontrakt med produktionsselskabet 20th Century Fox om, at hun efterfølgende også ville lave fantasy-eventyrkomedien 'Gullivers Travels' med Jack Black i hovedrollen.

Og det kom hun til at fortryde.

Filmen blev ikke den store succes – Jack Black blev blandt andet nomineret til en 'Golden Raspberry Award for årets værste skuespiller – men det var ikke kun derfor, Emily Blunt fortrød, at hun havde skrevet under på kontrakten.

»Det knuste mit hjerte en lille smule, for jeg har en stolthed i de beslutninger, jeg tager, og de film, jeg laver, betyder meget for mig, så det var hårdt. De (20th Century Fox, red.) har dig i sin hule hånd. Der var andre film, jeg gerne ville lave. Og på et tidspunkt kom jeg frem til, at jeg blev nødt til at komme ud af den her frivillige aftale med dem, for det hang tungt over mig, og det havde jeg ikke lyst til.«

Rollen som Black Widow endte som bekendt med at gå til Scarlet Johansson. Foto: Unknown Vis mere Rollen som Black Widow endte som bekendt med at gå til Scarlet Johansson. Foto: Unknown

I stedet blev det som bekendt Scarlett Johansson, der kom til at spille Black Widow i foreløbig otte 'Iron Man'-, 'Avengers'- og 'Captain America'-film. Desuden får hun sin egen film, 'Black Widow' senere i år.

Og selvom Emily Blunt ærgrer sig over, at hun ikke fik lov at spille overfor Robert Downey Jr. som Iron Man, har hun det okay med, at hun ikke fik en gennemgående rolle i Marvel-universet.

»Jeg elsker 'Iron Man', og da jeg blev tilbudt rollen som Black Widow, var jeg besat af 'Iron Man'. Jeg ville så gerne arbejde med Robert Downey Jr. – det ville have været fantastisk. Men jeg ved ikke, om superheltefilm er noget for mig. Det ligger ikke lige for for mig. Jeg kan ikke lide dem. Det kan jeg virkelig ikke.«