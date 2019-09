Man behøver ikke være blandt vinderne for rende med store dele af opmærksomheden ved et award-show. Faktisk skal man bare tage en ekstraordinær kjole på.

Det kan skuespillerinde Emilia Clarke skrive under på efter nattens Emmy-uddeling.

For selvom hun måtte se sig slået af Jodie Comer (Killing Eve, red.) til prisen for bedste kvindelige hovedrolle, er det alligevel dragemoderen fra Game Of Thrones' navn - og kjole - der er på alles læber.

Billeder af hende i en ultranedringet mørkeblå kjole bliver delt igen og igen på de sociale medier, og modemagasiner som Elle og Harpers Bazar har da også skrevet hele artikler kun om den.

Emilia Clarke lægger ikke skjul på, at hendes valg af klæder til dette års Emmy-uddeling var inspireret af Jennifer Lopez. Foto: VALERIE MACON

På sin Instagram-profil afslører den 32-årige skuespillerinde, at kjolen er fra Valentino.

Den var stylet med store øreringe, en let make up og løst hår. Et look inspireret af Jennifer Lopez' ikoniske grønne kjole fra Grammy-uddelingen i 2000, skriver Emilia Clarke på Instagram.

'J.Lo bare lige til orientering: Du har inspireret mig til dette look,' skrev hun inden prisuddelingen, og i et interview på den røde løber gentog hun budskabet:

»Jeg planlægger at kanalisere hende (Jennifer Lopez, red.) hele aftenen,« sagde hun.

Således så det ud, da Jennifer Lopez for 19 år siden troppede op på den røde løber til Grammy-uddelingen. Foto: VINCE BUCCI

Og hyldesten er faldet i god jord hos Jennifer Lopez, der har delt sidstnævnte interview på sin Instagram-profil.

'Når dragemoderen møder Ramona (Jennifer Lopez' rolle i filmen Huster, red.). Jeg elsker dig,' skriver hun.

Den 50-årige sangerinde genoplivede selv det nedringede look, da hun lukkede Versaces modeshow i Milano fredag. Her trådte hun ud i en om muligt endnu mere let udgave af den ikoniske grønne kjole, der i 2000 lagde internettet ned efter Grammy-uddelingen.

Og meget tyder da også på, at looket stadig kan et eller andet. I hvert fald er den video, sangerinden selv har delt af sin catwalk, blevet set mere end 13 millioner gange.