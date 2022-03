»Han overskred utroligt mange grænser, og jeg var rigtig tit ked af det.«

Sådan forklarer stylist, influencer, tv-personlig og tidligere 'Vild med dans'-stjerne Emili Sindlev i det seneste afsnit af 24syv-programmet '112 For Knuste Hjerter' om det forhold, hun i fire år efter gymnasietiden var i.

Et forhold, hvor Emili Sindlev langsomt glemmer, hvem hun er. Det er især efter det første år, hvor alt er godt, at det går ned ad bakke. Her begynder kæreresten at blive jaloux, når hun er til fester, og han bliver styrende og negativt ladet over for de ting, hun gør, og de mennesker hun omgås.

»Jeg troede på alt, hvad han sagde, og at jeg var det menneske, han talte om (...) At alt var galt med mig hele tiden,« siger hun.

Kæresten prioriterede hende lavere end venner, træning og arbejde, og han havde ingen interesse i at omgå Emili Sindlevs familie eller veninder.

»Jeg begynder at lyve enormt meget over for venner, familie og mig selv (...) Jeg talte kun godt om ham, og jeg turde ikke sige til folk, hvor dårligt han behandlede mig, at han ikke så mig.«

Til sidst i forholdet var hendes selvværd så lavt, at hun nogle dage brød sammen på arbejdet og andre dage slet ikke kunne komme ud af sengen, fordi hun ikke følte, at hun var noget værd.

Hun nåede langt ud, før hun fortalte ham, hvordan hun havde det, men kæresten var, med Emili Sindlevs ord, »pisseligeglad« og gad ikke høre på hende.

Men selvom Emili Sindlev havde det så dårligt, kunne hun ikke få sig selv til at stoppe forholdet, som hun i dag beskriver som et psykisk voldeligt forhold.

»Det var fysisk umuligt for mig. Det var ikke en mulighed. For hvis der var nogen, der slog op, så var det ham. Han styrede og bestemte alt. Det var hans venner, det var hans familie, det var hans præmisser, lige meget hvad, hvornår, hvordan.«

»Jeg lavede ikke en aftale uden at spørge ham om lov først, og hvad han skulle, for jeg vidste, at hvis jeg ikke havde hans schedule i hovedet, så ville jeg ikke se ham i løbet af ugen. Så alt var ham først, og han var sindssygt egoistisk.«

Emili Sindlevs største frygt var, at kæresten ville bryde op med hende. Faktisk var hun så desperat, at hun sagde, han gerne måtte være hende utro, hvis bare han ikke forlod hende.

Netop utroskab blev det, som kæresten anklagede Emili Sindlev for, da han valgte at bryde forholdet.

Men selvom Emili Sindlev fortalte ham, at hun ikke havde været utro, holdt kæresten fast, fordi han ikke kunne være sammen med én, som alle sagde havde været ham utro.

Faktisk var det ham, der havde kysset andre.

Efter bruddet er Emili Sindlev helt knust, men over et år, hvor hun får hjælp fra terapi og boksetræning, formår hun at finde frem til sig selv igen.

25-årige Emili Sindlev må i dag siges at være kommet godt videre, og hun danner nu par med Mads Emil Møller. Sammen er de to hovedpersonerne i tv-serien 'Emili og Mads Emil'.