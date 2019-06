Den kendte vært Emil Thorup har lidt tab i millionklassen på sit byggefirma ET Byggeri.

I februar måned i år måtte værten, der blandt andet er kendt fra programmet 'Nybyggerne' på TV 2, lade selskabet gå konkurs. Og det har medført et tab i millionklassen for Emil Thorups personlige holdingselskab ET Group.

Det skriver Finans.dk, som har set nærmere på regnskaberne

Således kom ET Holding ud af 2018 med et underskud på 1,7 millioner kroner efter skat, hvilket betyder at selskabet nu har en negativ egenkapital på 2,1 millioner kroner.

I ET Holding er der også aktiver i et datterselskab ved navn ET Køkken. Her foreligger der endnu ikke et regnskab for 2018.

Yderligere har ET Holding en ejerandel på 44 procent i et møbeldesignselskab ved navn Håndvärk, som ifølge mediet ser ud til at komme ud af 2018 med et mindre overskud.

Over for Finans ønsker tv-værten ikke at kommentere det samlede regnskab for ET Holding. Men han vil gerne knytte en kommentar til den del af selskabet, der går godt - Handvärk:

»Vi er yderst tilfredse med det faktum, at vi er lykkedes med at levere sorte tal allerede på andet driftsår – og vi har store ambitioner for fremtiden. 2019 tegner allerede meget positivt med 40 pct. vækst,« skriver Emil Thorup i en mail til mediet.