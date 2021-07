Tinder. Happn. Badoo. Han har prøvet – og er på – dem alle. Har surfet. Swipet. Afvist. Godkendt. Datet. Men også observeret, lært og suget til sig.

»Alle har fantastiske historier derfra. På godt og ondt. Det er en uudtømmelig kilde af vidunderlige, frygtelige, så grænseoverskridende panikagtige historier,« siger Emil Thorup om den digitale datingverden, han som nylig single har bevæget sig ud i.

Det var i forbindelse med sin egen debut på de forskellige dating-apps, at han på de sociale medier spurgte ind til andres erfaringer. Og altså blev overdynget med historier.

Og som den iværksætter han også er, så den kendte tv-vært og møbeldesigner muligheder for at bruge dem til noget.

Belært af hundredvis af historier fra kvinder vil Emil Thorup gerne hjælpe andre mænd til at begå sig bedre i den digitale dating-verden. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Belært af hundredvis af historier fra kvinder vil Emil Thorup gerne hjælpe andre mænd til at begå sig bedre i den digitale dating-verden. Foto: Bax Lindhardt

»Der er selvfølgelig lavet podcast før, hvor de historier bliver læst op. Og det er et fint greb, men jeg ville godt et spadestik dybere. Derfor spurgte jeg ind til, hvad problemet var, for så var der jo mulighed for at løse det. Jeg er jo trods alt public service-mand,« siger han med reference til sin fortid i DR.

»Nu er det selvfølgelig primært kvinder, jeg taler med, og deres erfaring er primært med mænd. Som seriøst ikke har noget begreb om, hvordan man taler med kvinder, eller hvordan man begår sig på dating-apps. Det er tragisk,« lyder hans konklusion.

»Men i stedet for at skælde de stakkels mænd ud eller gøre grin med dem vendte vi det om for at bedre at kunne hjælpe dem – lære dem, hvordan interaktionen fungerer. Det er missionen,« fortæller Emil Thorup om Podimo-podcasten 'Swipe. Match. Date', som havde premiere i midten af juni.

I første afsnit var hans ekskæreste Klara Nygaard gæst og fortalte om sine erfaringer, der heller ikke ligefrem var flatterende i forhold til hankønnet. Ligesom også Emil Thorups mor i et senere afsnit disker op med sine.

»Historien er desværre den samme, hvad enten kvinden er 20 eller 65. De her fucking mænd er fuldstændig urealistiske i deres forventninger. De ville aldrig tale sådan i virkeligheden, som de gør derinde. Så der er en god grund til at lave podcasten. Lad mig sige det sådan.«

»Målet er at få både mænd og kvinder til at forstå, at hvis man taler ordentligt og pænt sammen og interesserer sig for den anden, så kommer man meget længere,« lyder det fra Emil Thorup, som selv stadig er aktiv på de forskellige dating-apps, omend det professionelle formål oftest har højeste prioritet.

Jeg vil gerne reduceres til en vare på hylden Emil Thorup om at være aktiv på datingapps

»Jeg startede derinde midt i en coronatid, hvor der ikke var så mange muligheder for at gå ud at møde nye mennesker. Men jeg har det fint med at være derinde. Jeg kan godt lide, at præmissen ligesom er afgjort på forhånd, at alle jo er der for at finde en eller anden form for relation, som ikke bare er venskabelig.«

»Som et menneske, der elsker kommunikation, synes jeg faktisk, at det er ret sjovt. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det er et onde. Så selv hvis natklubber og barer var åbne som før, tror jeg stadig, at jeg ville bruge dem. Det er ret spændende.«

»Det kan godt være, at du bare er en vare på hylden derinde. Men jeg vil gerne reduceres til en vare på hylden. Få lov til at blive lidt udnyttet. Bare kom an,« siger Emil Thorup.

Og så griner han.