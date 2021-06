Han sad på en nordjysk kirkebænk. Som altid skarp og stilig ned til mindste detalje på ydersiden. Men indeni var der mere slinger i valsen, da han kiggede op på sit vennepar og den kærlighed, der strålede ud fra dem.

»Så bliver man godt nok mindet om, at 'det er så yndigt at følges ad' og 'to sæt skuldre, dobbelt glæde'. Det rammer bare hver gang. Hold kæft, hvor må det være en skøn oplevelse. Det er jo bare fedt at være to om ting,« siger Emil Thorup næsten henført og tilføjer så:

»Jeg skal KLART giftes, det trækker stadig i mig. Jeg kan mærke, at jeg har lyst til det. Men det skal ikke være nu.«

At den kendte tv-vært og møbeldesigner ikke skal giftes lige med det samme, er der flere grunde til, og dem vender vi tilbage til. Men den, der ligger lige for, er, at han for kort tid siden blev single. Et ord, han i øvrigt hader.

37-årige Emil Thorup er blevet single og selvom han trives i sit eget selskab, er han stadig i en slags sorgproces efter bruddet.

Efter seks år på kærlighedens veje sammen med kæresten Klara Nygaard, går 37-årige Emil Thorup nemlig nu alene på dem.

»Jeg tror bare, at man må acceptere, at alting har en ende. Det er at kunne se hvornår, der er kunsten,« skrev han i februar på Instagram om bruddet med sin 14 år yngre kæreste.

Siden har Emil Thorup været stille. Helt stille.

Nu sidder han smilende med sin lange, ranglede krop i den råhvide sofa i penthouselejligheden på Islands Brygge, som han nu bor alene i.

Kærlighedens veje Man kan fare vild på dem. Slå sig på dem. Eller slentre gennem livet på dem hånd i hånd. I denne B.T.-serie fortæller kendte om kærligheden og dens uransagelige veje. Tidligere har du kunnet læse om 56-årige Dennis Knudsen og hans kærlighed til sønnen Lucas, om ægteparret Keld og Hilda Heick, som skæbnen førte sammen, da de var blot otte år gamle, iværksætter og forfatter Michelle Hviid, som endelig har fundet den eneste ene, TV 2-korrespondent Simi Jan og hendes dybe kærlighed til moderen og sexolog Joan Ørting, som slog sig på kærligheden, da hun for knap fem år siden blev forladt, og tidligere tv vært Tine Gøtzsche, som efter 17 år som single og alenemor fandt kærligheden.

Den er stiligt og enkelt indrettet. Med rene flader, ulastelig orden.

Sådan var bruddet mellem kæresteparret også. Ordentligt. Og uden kaos.

»Vi ses jo stadig som venner. Selv vores familie og venner er overraskede over, hvor godt det er gået. Man kniber sig selv lidt i armen over, at der endnu ikke er én, der et helt ulykkelig eller har fundet en ny. Det kan være, at der kun går kort tid, før filmen knækker, men indtil videre er det er gået rigtig fint,« siger Emil Thorup.

Hvor fint vidner hans nye rejse om. En rejse, som han deler på sin nye Podimo-podcast 'Swipe. Match. Date'. En rejse ud i ukendt datingland.

I seks år var Emil Thorup kæreste med den 14 år yngre Klara Nygaard. Men for et par måneder siden gik de fra hinanden.

»Klara var den første gæst. Det var en ret vild oplevelse at tale med en trods alt så nylig ekskæreste. For det er helt friskt stadigvæk. Men det var mig meget magtpåliggende, at vi gjorde det. Og det var et sjovt afsnit at lave,« smiler Emil Thorup.

Men en alvor fortrænger smilet, når han skal forsøge at sætte ord på, hvorfor de gik fra hinanden.

»Du fanger mig også på et sted, hvor jeg stadig i et eller andet omfang er i sorgproces efter et brud. Og selvom vores forhold er meget venskabeligt, så er man stadig ved at bearbejde og mærke efter. Så jeg har ikke noget entydigt svar.«

»Men det var blevet et venskabeligt setup. Vi var ikke der, hvor vi skulle have børn endnu. Var ikke der, hvor vi skulle have hus et eller andet sted. Der var ingen af os, der var klar til næste step. Og så var der jo ikke rigtig grund til at blive sammen, bare fordi man har været det i seks år. Det var vi overraskende enige om,« starter han.

De der one-night-stands gider jeg ikke Emil Thorup om ikke helt at forstå fascinationen af engangsknald

»En gang imellem tror jeg, at det er sundt at kaste alt op i luften og sætte spørgsmålstegn ved det. Men der var ingen af os, der ligesom greb den og kæmpede videre for forholdet, og så er det svært. For den ene part kan ikke gøre alene,« lyder hans foreløbige konklusion.

»Men det var fandeme seks dejlige år. Jeg fortryder virkelig ikke noget af det.«

Smilet vender tilbage, når Emil Thorup fortæller om som 37-årig at bevæge sig ud på det digitale datingmarked midt i en coronatid. Om at opdage, hvordan den verden er en så »uudtømmelig kilde af vidunderlige, frygtelige, grænseoverskridende, pinagtige historier«, at han måtte bruge dem til noget. Derfor podcasten.

»Så jeg har lidt to kasketter på nu,« siger han om at være aktiv både arbejdsmæssigt og privat på datingapps som Tinder og Happn, hvor han dog – indrømmer han – ikke ligefrem vælter sig i tilbud.

Der er blevet lidt tomt i penthouselejligheden efter bruddet.

»Men jeg er måske også lidt kræsen-agtig,« griner Emil Thorup, som ikke vil score for enhver pris.

»De der one night stands gider jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor folk synes, at de er så fascinerende. Det er jo altid lort. Det vil altid være den dårligste omgang,« lyder det fra ham med en latter helt nede fra bunden af maven.

»Jeg tror mere, at det er for unge drenge, der gerne vil have nogle hak i huen. Det er jeg ikke så fascineret af.«

Men skal Emil Thorup mærke efter, har han heller ikke travlt med at finde en ny kæreste.

»Jeg kan egentlig meget godt lide den her mellemposition, hvor jeg ikke nødvendigvis leder efter en kæreste. Lige nu nyder jeg bare sommeren og arbejder sindssygt meget. Det kan man jo også kaste over, ikke? Det er supersundt.«

Og så griner han. Meget højt. Af sig selv.

Jeg ville nok ønske hende alt det bedste. Men så meget ønsker jeg det heller ikke… Emil Thorup om den dag, hvor Klara finder en kæreste

»I stedet har jeg kastet min kærlighed over vennerne. For man har brug for dele oplevelserne med nogen. Det med at have et livsvidne er nok det, jeg savner allermest ved ikke at være i et fast forhold,« siger han om de små dagligdags udvekslinger og interne jokes. Som han godt nok stadig i en vis udstrækning kan dele med sin ven Klara. Men måske er det en stakket frist.

»Det ville jo være skrækkeligt, den dag hun fik en kæreste,« erkender han og smører så det tykke smil på igen:

»Jeg ville nok ønske hende alt det bedste. Men så meget ønsker jeg det heller ikke …«

Det er kun en uge siden, at han var til bryllup i Nordjylland. Om et par uger kalder endnu et. Og han ved, at han igen vil sidde skarp og stilig på bænken og få tændt op under sin gamle drøm om selv at blive gift og stifte familie. Få villa, børn, BMW og flagstang.

»Så skal jeg tærske rundt i det igen,« siger Emil Thorup med bekymringsrynke i panden og mindes, at det var til Casper Christensens bryllup i 2014, at han sad i præcis samme situation og besluttede, at nu skulle han bare have en kæreste. 14 dage efter mødte han Klara.

Emil Thorup indrømmer, at han er lidt kræsen, når det kommer til kvinder.

»Så jeg er også bange for, at de her bryllupper kommer til at trigge noget inden i mig,« griner han og fortsætter:

»Derfor må jeg for guds skyld ikke blive for fuld. For jeg er ikke klar endnu. Det ville være synd at gøre det nu for den stakkels person, det går ud over,« griner han højlydt.

»Jeg har lidt på fornemmelsen, at det her ligesom er sidste runde. At den næste skal være for good. Jeg gider ikke seks år mere, hvor ...«

»Vi vidste ikke jo ikke rigtig, hvad vi skulle. Vi synes heller ikke, at vi havde travlt. Havde ikke rigtig nogen planer. Vi var bare sammen, fordi vi elsker hinanden og syntes, at det var rigeligt.«

»Men det åbenbart ikke nok. Der skal være en plan, selvom jeg hader det. Jeg har bare ikke lyst til at lave en lige nu.«

Podcasten 'Swipe. Match. Date' kan høres på Podimo.