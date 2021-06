Han er blevet 38, single efter seks års forhold. Verden står åben, mulighederne er uudtømmelige. Skulle man tro.

»Det, jeg har fundet ud af, er, at jeg kan ikke have en relation med folk rent fysisk, uden at der er en eller anden forbindelse. Det er jeg simpelthen blevet for gammel til. Det dur ikke. Hvis man ikke kan tale sammen, gider jeg ikke,« lyder erkendelsen fra tv-vært og møbeldesigner Emil Thorup.

»Jeg er kommet frem til, at det bedste i hele verden er, når folk er sjove. Hold kæft, hvor er det sexet. Folk, der er skarpe og sjove, er virkelig fede, og der kan udseende og alt muligt andet være fuldstændig ligegyldigt.«

»Faktisk er jeg overrasket over mig selv, hvor bred min smag er på den konto. Det vidste jeg ikke for ti år siden. Der gik jeg meget efter udseende og kropstype. Nu er jeg fuldstændig ligeglad. Det føles meget modent på en eller anden måde at komme til den konklusion,« griner han. Veltilfreds.

Selvom han i den grad er kommet efter det, var det der med kærester ikke noget, som Emil Thorup interesserede sig vildt meget for som ung. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Selvom han i den grad er kommet efter det, var det der med kærester ikke noget, som Emil Thorup interesserede sig vildt meget for som ung. Foto: Bax Lindhardt

For tiden er Emil Thorup ikke på jagt efter et nyt forhold. Faktisk nyder han tilværelsen som fri fugl. Men når han igen er klar til at finde kærligheden, skal han ikke kun finde en, der er sjov og skarp. Hun skal også være yngre end ham selv. Ligesom hans ekskærester var.

»Hvorfor? Det er svært at sætte ord på,« siger han. Og finder dem så alligevel.

»Jeg tror, at det hænger sammen med, at jeg var meget sent udviklet. Jeg legede med LEGO, til jeg var 17, var virkelig en late bloomer og interesserede mig overhovedet ikke for piger, kunne slet ikke forstå fascinationen af dem.«

»Den er kommet. Bare rolig. Er nok 120 procent, er ekstrem nu. Men det var den godt nok ikke dengang. Det var mere en social ting, noget man var nødt til at gøre, fordi de andre gjorde det. Men det interesserede mig ikke synderligt,« fortæller Emil Thorup med en hjertelig latter og mindes, at han havde sin første kæreste – meget kort – da han gik i 2. g.

I alle relationer er jeg bare totalt blåøjet Emil Thorup om sin naivitet

I de år var der også masser af andet, der var sjovt. Allerede som 13-årig fik han en rolle i filmen 'Tøsepiger', få år senere deltog han i 'Popstars', fik arbejde på filmselskabet Zentropa, blev assistent for Casper Christensen og siden hans sidekick i programmet 'Aloha', ligesom han selv siden blev vært for blandt andet Dansk Melodi Grand Prix i 2012 og fra 2013 for bag scenen-programversionen af 'X-Factor'.

»Nogle virkelig sjove år,« beskriver han med begejstring i stemmen.

I 2015 fandt han sammen med den 13 år yngre Klara Nygaard. Seks år fik de sammen, indtil de tidligere i år valgte at gå fra hinanden.

Men selvom der blev spekuleret i det på de sociale medier, havde bruddet intet at gøre med aldersforskellen. Som han faktisk stortrives med.

Emil Thorup og hans nu ekskæreste, den 13 år yngre Klara Nygaard. Foto: Malene Porup Vis mere Emil Thorup og hans nu ekskæreste, den 13 år yngre Klara Nygaard. Foto: Malene Porup

»Jeg tror, at der er en genkendelighed i den naivitet, som jeg også selv har. Jeg er supernaiv i min tilgang – også i forhold til forretning – og tror altid på det bedste i alle mennesker. Så i alle relationer er jeg bare totalt blåøjet, og det kan jeg godt lide at holde fast i.«

»Fordi jeg var sent udviklet og var meget barnlig af sind, har jeg altid – selvom det lyder irriterende – følt mig yngre, end jeg var. Jeg er bare ikke der, hvor andre måske er, når de er på min alder.«

»Så jeg tror bare, at det handler om at finde nogen, der modsvarer det. Som også har den samme lidt naive tilgang til, at det sgu nok skal gå, at glasset altid er halvt fyldt.«

»De findes selvfølgelig også på min egen alder, men det er typisk de yngre, der har det livssyn. Og det synes jeg er enormt attraktivt. Sådan har jeg det stadigvæk. Min fremskredne alder til trods,« smiler Emil Thorup.