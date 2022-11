Lyt til artiklen

I sidste uge var der noget, som tydede på, at Emil Midé Erichsen har konsolideret sin kærlighed. Her delte han et opslag på Instagram, hvor man kan se en ring på højre ringfinger – netop dén finger flere bærer vielsesringe på.

Og nu er der yderligere brænde til bålet. I et opslag på Instagram ser det nemlig ud til, at han i sommer blev gift.

Her skriver han:

»I sommer på Københavns Rådhus,« skriver han i opslaget.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Emil Midé Erichsen (@emilmideerichsen)

Følgerne er i hvert fald på ingen måde i tvivl om, hvad opslaget betyder, da det vælter ind med kommentarer, som ønsker tillykke med brylluppet.

Emil Midé Erichsen er kendt fra TV 2-programmerne 'Kurs mod fjerne kyster' og 'Kurs mod danske kyster', hvor han tager på eventyrlige sejladser med sin familie – ikke mindst hans far, tv-værten Mikkel Beha Erichsen.

Sammen med sin lillebror Theis Midé Erichsen har Emil Midé Erichsen sejlet både konkurrencer og jorden rundt, holdt foredrag og skrevet om sine eventyr på den ikoniske båd 'Havanna'.

Emil Midé Erichsen har dannet par med sin kone Louise Ravn Otte siden de afsluttede deres jordomrejse for snart syv år siden.

Parret har kendt hinanden siden gymnasiet og nu efter to børn, sønnerne Hugo på fire og Rumle på et år og seks års forhold kan de langt om længe kalde hinanden for ægtefolk.