Normalt kan lidt stormvejr ikke slå 'Kurs mod fjerne kyster'-familien ud. Men foregår stormen på nettet, er det en helt anden sag.

Det måtte tv-vært Mikkel Beha Erichsens ældste søn, Emil Midé Erichsen, sande, da han fredag lagde et billede på Facebook, hvor han står sammen med Mette Frederiksen.

Statsministeren havde været med tv-familien ude at sejle på det gode skib Wallenberg som en del af optagelserne til 'Kurs mod danske kyster', og Emil Midé Erichsen havde i den forbindelse interviewet landets leder – et interview, han var stolt af, og som han derfor lavede lidt larm for på det sociale medie.

'En perfekt dag med sol, vindstille, søde mennesker og sæler,' lød teksten til billedet. Og det faldt tilsyneladende folk for brystet.

Familien Beha Erichsen har efter 'Kurs mod fjerne kyster' kastet sig over 'Kurs mod danske kyster'. Foto: Emil Hougaard

I hvert fald har Emil Midé Erichsen i weekenden måttet luge ud i kommentarsporet og sende en svada til dem, der mener, at familien ikke bør tale med politikere i deres folkekære program.

'Vi bor heldigvis i et demokrati, hvor flertallet vælger vores statsminister, og hvor vi alle sammen er i vores gode ret til at mene, hvad vi vil. Mette Frederiksen er Danmarks statsminister, og af den grund spurgte vi hende, om hun havde lyst til at sejle en tur med os,' skriver han på Facebook.

'Hvis Jakob Ellemann-Jensen, Mai Villadsen eller Pernille Vermund havde været statsminister, havde vi også spurgt ham eller hende. Ligegyldigt hvem det er, så står statsministeren med ansvaret for vores land og det måske sværeste job i Danmark. Det ansvar har jeg respekt for, og ligegyldigt politisk holdning er jeg nysgerrig på jobbet og personen bag det.'

Emil Midé Erichsen, der er vant til at være et kendt ansigt, som nogen har en holdning til, fortæller, at han ikke plejer at lade sig gå på af negative beskeder. Men denne gang har de 'trælse kommentarer', som han kalder dem, alligevel formået at trænge gennem hans panser.

'Jeg postede billedet i går, fordi jeg var stolt af at have lavet mit første interview med en statsminister. Ikke fordi jeg har en skjult politisk agenda. Jeg er ikke enig med Mette Frederiksen i alle hendes beslutninger, men den dag jeg stopper med at snakke med folk, jeg ikke deler holdning med, bliver jeg et mindre menneske,' forklarer han.

'Jeg synes, at vi skal lytte til hinandens holdninger – ikke stå på hver vores fløj med fingrene i ørene og råbe af hinanden. Hvem ved … Måske vi ligefrem kan lære noget. Jeg blev klogere i går, og det er jeg glad for.'

Mette Frederiksen var i weekenden på Folkemødet på Bornholm og besøgte i den forbindelse skibet Wallenberg, der sejlede til den nærliggende ø Christiansø på den sidste optagedag til 'Kurs mod danske kyster'.

Mens Emil Midé Erichsen holdt sig fra politik i sit opslag, som hyldede de 'søde mennesker og sæler' på turen, så lagde Mette Frederiksen selv et billede på Instagram, hvor hun fortalte om sin begivenhedsrige dag i Folkemødets tegn til et billede af sig selv i våddragt sammen med Mikkel Beha Erichsen og hans hustru, Marian Midé Andersen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mette Frederiksen (@mette)

Her delte Mette Frederiksen blandt andet sin begejstring over, at mere end halvdelen af danskerne nu har fået første vaccinestik.

'Og vi har svømmet med sæler,' tilføjede hun.