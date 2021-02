Da reality-kendis Elvira Pitzner for nyligt vendte retur til Danmark efter at have været i Dubai, gik hun imod regeringens regler og brød isolationen.

Noget, som diamantdatteren nu erkender på sin Instagram-profil. Og undskylder:

»Jeg vil bare sige, jeg forstår godt, hvorfor der er nogen, der er blevet vrede og irriterede over, jeg havde været i vaskehallen den anden dag, men jag havde vitterligt ikke tænkt over det, fordi jeg sad i min bil og på min telefon har jeg en app. Så jeg er ikke engang trådt ud af bilen,« lyder det fra Pitzner.

Hun forklarer, hun bare kørte igennem vaskehallen og klarede betaling over telefon. Alligevel indrømmer hun, at hun skulle være blevet hjemme.

»Men jeg kan godt se, at det skulle jeg måske ikke have gjort, og jeg vil gerne tage den på min kappe og sige undskyld,« lyder det fra hende i en såkaldt story på det sociale medie.

