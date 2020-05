Når man placerer bagdelen i klaskehøjde, ja, så kan man også regne med et klask i ny og næ.

Det ved Elvira Pitzner om nogen, men det afholder ikke diamantdatteren fra at stille sig lige dér – midt i rampelyset.

Således er hun nu aktuel i Dplay-programmet 'Bare Elvira', som har premiere søndag, og som følger den 22-årige kvindes tilværelse tæt. En tilværelse, som også nogle gange møder kritik.

»Det kan være hårdt at blive hakket på af fremmede, der ikke kender en. Så i programmet kommer folk forhåbentlig lidt tættere på og med bag om det hele. Men der vil altid være nogen, der har noget negativt at sige.«

Jeg fjerner negative kommentarer, for jeg skal ikke have negative vibes og lort på min profil. Det er min lille platform, og der bestemmer jeg. Elvira Pitzner om kritiske røster på Instagram

De negative ordstrømninger, som fra tid til anden har sin gang på de sociale medier, stopper dog ikke Elvira Pitzner fra at gøre, hvad Elvira Pitzner nu engang gør.

Hun laver musik, tv, designer og sælger tøj og deler dagligt indslag med sine næsten 180.000 følgere på Instagram.

Hendes håb er, at hun kan være med til at inspirere andre. Og interessen er stor – både den hyldende og den skeptiske.

»Det er fint nok, at folk har interesse for mig, men jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke læser særligt meget af det, folk skriver om mig, for jeg tænker meget over, hvad jeg bruger mit fokus og min energi på. Gør det mig glad? Får jeg det bedre?«

Blå bog: Elvira Pitzner 22 år.

Datter af diamanthandler Katerina Pitzner og forretningsmanden Hans Helmgaard Kristiansen.

Har medvirket i tre sæsoner af TV 2 Zulu-serien 'Diamantfamilien' sammen med sin mor og søstre samt programmet 'Pigerne' med sine gymnasieveninder.

Nu aktuel med Dplay-programmet 'Bare Elvira', som der stadig bliver lavet optagelser til.

Har udgivet singlerne 'Perfect', 'Os To' og 'Blow Me Away'

Ejer webshoppen Elviras Wardrobe, hvor hun blandt andet sælger tøj, hun selv har designet.

Hun har desuden 180.000 følgere på Instagram.

»Jeg har ikke Jodel. Dér er altid nogen, der skriver noget lort, og nogle gange har mine veninder fortalt mig om det. Så har jeg måttet sige, at det var sødt af dem at sige det, men at jeg er ligeglad. Jeg gider ikke bruge energi på det,« lyder det fra den unge kvinde.

Netop det anonyme sladdermedie Jodel danner ofte platform for kritik af Elvira Pitzner. Her udtrykker folk eksempelvis utilfredshed med, at hun filmer sig selv, når hun kører bil. Adspurgt, hvad hun synes om kritikken, og hvorfor hun overhovedet filmer, når hun kører bil, lyder svaret:

»Folk har altid ekstremt travlt med at dømme andre. Nu er det sådan, at jeg har en holder til min telefon i bilen, og den bruger jeg,« siger Elvira Pitzner og tilføjer:

»Jeg tænker, at folk reagerer på alt, hvad man gør. Vi skal passe på hinanden. Der er også nogle, der kommenterer, hvis jeg er ude og handle. De siger, jeg skal blive hjemme på grund af corona.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af E L V R A (@elvirapitznerofficial) den 23. Mar, 2020 kl. 8.46 PDT

Der er ingen tvivl om, at Elvira Pitzner bliver målt og vejet på næsten alt, hvad hun foretager sig, og hun er da også bevidst om ikke at reklamere for usunde ting som rygning, slankemidler og lignende. Det har hun for megen respekt for sig selv og sine følgere til at gøre.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun som offentlig person udviser ansvar, når hun – med eller uden holder – filmer, mens hun kører bil, lyder svaret:

»Jeg tænker ikke, jeg inspirerer nogen som helst til at gøre noget som helst ulovligt. Tværtimod. Jeg tænker over min gøren og laden og budskabet om, at man skal være et godt menneske.«

»Hvis jeg har lyst til at dele en story af mig selv i bikini eller min farmor på sygehuset eller en story fra bilen, gør jeg det. Jeg kan være ligeglad med, hvad folk synes. Når folk ikke kender sandheden, må de skyde ned, som de vil.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af E L V R A (@elvirapitznerofficial) den 5. Apr, 2020 kl. 9.10 PDT

En anden Instagram-story, der for nylig har vakt opsigt og vrede, delte Elvira Pitzner under en ferie i Thailand.

'Her er så klamt,' skrev hun til en video, hvorpå thailandske kvinder optrådte i offentligheden, mens ordet 'ludergade' blev brugt i en anden story. Adspurgt, om hvad hun synes om kritikken, og om den ikke var berettiget, afviser Elvira Pitzner, at hun lagde sin story op for at være ond.

»Det var måske nogle hårde ord at komme med, men jeg tror også, folk skal slappe af. Jeg kunne have stået i Istedgade eller i Afrika. Det er ikke noget personligt mod noget menneske eller et folkefærd – jeg talte vitterligt om en gade. Jeg forstår ikke, at folk kan komme sådan op i det røde felt over det,« forklarer Elvira Pitzner konfronteret med kritikken og slår fast:

»Helt ærligt tror jeg ikke, at folk dér har det godt. Måske er nogle der af fri vilje, men jeg synes, det er sørgeligt. Og det må jeg gerne sige. Jeg 'hater' ikke på Thailand eller den thailandske befolkning. Jeg synes, det er et skønt land og folkefærd.«

Et sted, hvor kritikken ikke får lov til at blomstre frit, er i Elvira Pitzners eget digitale univers på Instagram.

Her kan man finde polerede poseringer, luksuriøse rejser, søde kommentarer og en smilende Elvira Pitzner. Ingen løftede pegefingre og bebrejdelser.

»Jeg har en vis intolerance, og hvis kommentarerne på mine ting ikke er positive, så blokerer jeg.«

»Jeg fjerner negative kommentarer, for jeg skal ikke have negative vibes og lort på min profil. Det er min lille platform, og der bestemmer jeg.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af E L V R A (@elvirapitznerofficial) den 8. Mar, 2020 kl. 1.13 PST

Nultolerencen over for negativitet er dog ikke ensbetydende med, at hun er fuldstændig ligeglad med kritik. Kritik er fint. Den skal bare serveres på en ordentlig måde.

»Når folk kan finde ud af at formulere sig på en pæn og ordentlig måde, vil jeg gerne lytte.«

Alt andet vælger Elvira Pitzner at ignorere. Hun ved, det er der, men hun forholder sig ikke til det.

»Noget af det, jeg har udviklet mig til og har fundet ro og glæde ved, er, at jeg ikke længere tænker så meget over, hvad andre synes om mig. Det er jeg blevet tvunget til, fordi når man lægger sit liv ud og laver musik, vil der være nogen, der har noget grimt at sige. De fleste er heldigvis meget søde.«