For under et døgn siden nægtede tv-kendissen Elvira Pitzner at afsløre identiteten på sin nye kæreste, da det bare ville gøre ham skør.

Men nu har rigmandsdatteren tilsyneladende ombestemt sig.

'Jeg vil holde det privat, for nogle mænd bliver skøre efterfølgende,' fortalte Elvira Pitzner tirsdag formiddag, da hun i en spørgerunde på Instagram afslørede, at hun havde fået en kæreste.

Den heldige mand er 31 år og iraner, ville den unge 'Diamantfamilien'- og 'Bare Elvira'-stjerne gerne afsløre, men hans ansigt gemte hun bag en hjerte-emoji, da hun i samme ombæring offentliggjorde et billede af sin udkårne i en pool.

'Han får mig til at grine SÅ meget! Han er virkelig sød, galant og en rigtig gentleman. Det er en RIGTIG mand, der behandler kvinder med respekt,' fortalte hun om den hemmelige mand.

Men allerede samme aften kunne hun så alligevel lægge et ucensureret billede af sig selv og sin iraner på Instagram med teksten 'eshgham', der på persisk betyder 'min elskede'.

Her kunne man forestille sig, at afsløringen ville få de over 215.000 Instagram-følgere til at juble og fylde hendes kommentarfelt med lykønskninger. Men For nylig valgte Elvira Pitzner at lukke for muligheden for at kommentere hende billeder.

Det skete efter den massive shitstorm, som den unge influencer endte i, da hun – lige som mange af sine kollegaer – tog til Dubai for at få et afbræk under den aktuelle corona-nedlukning.

Noget, hendes søster Thalia Pitzner blandt andet har været ude og forsvare i B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen'.

Shitstormen fik dog Elvira Pitzner til at afsløre, at hun ikke er taget til Dubai for at feriere – hun går derimod med planer om at flytte permanent til Dubai og dermed sælge sit nyrenoverede hus i Danmark.

Om den nye kærlighed også bor i byen melder historien ikke noget om.