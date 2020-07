Tv-kendis Elvira Pitzner står nu frem og bekræfter, at hun ikke længere er sammen med Kasper Rylander, som hun nåede at være sammen med i cirka fem måneder.

Og hun bekræfter ikke bare bruddet. Hun forklarer også hvorfor.

Det hele foregår på Instagram, hvor hun har over 190.000 følgere.

»Som mange af jer nok har bemærket, så er det rigtigt nok, at Kasper og jeg ikke er sammen længere,« siger den 22-årige kendis i sin story.

Til de gamle sjæle, så er 'story' de billeder og videoer på Instagram, der slettes efter 24 timer.

Derfor gik de fra hinanden

Tilbage til sagen: I sin story forklarer hun videre, hvorfor det ikke gik mellem hende og Kasper Rylander.

»I kender jo alle sammen det der nogle gange, hvis man har købt en kjole, og man synes, den er rigtig sød til at starte med, og den passer en super godt, og så efter et stykke tid finder man ud af, at det måske ikke var ens kop te alligevel.«

Kasper Rylander er altså ikke længere den kop te, hun har lyst til at bruge sit liv sammen med.

Heldigvis er eks-parret ikke uvenner.

»Der er ikke nogen hard feelings mellem Kasper og jeg, og der er ikke sket noget. Så I behøver ikke spørge ind til det, for I vil ikke få noget svar,« siger Elvira Pitzner på Instagram.