Den seneste tid har der været rettet skarpe skyts mod de kendte danskere, der har sat kurs mod varmere himmelstrøg i Dubai, selvom myndighederne fraråder alle rejser.

En af dem, der har modtaget heftig kritik for sin rejse dertil, er influenceren Elvira Pitzner. Nu forsvarer hun sig – og forklarer, hvorfor hun befinder sig der.

Hun har nemlig ikke forbrudt sig mod myndighedernes råd for at tage på en daseferie i solen. Hun har i stedet rykket teltpælene i Danmark op og er flyttet til de Forenede Arabiske Emirater, hvor storbyen ligger.

Det skriver hun søndag aften over flere såkaldte 'stories' på sin Instagramprofil:

Elvira Pitzner oplyser, at tv-programmet 'Bare Elvira' også kommer til at følge hendes rejse og flytning til Dubai. Foto: DPlay Vis mere Elvira Pitzner oplyser, at tv-programmet 'Bare Elvira' også kommer til at følge hendes rejse og flytning til Dubai. Foto: DPlay

»Jeg har gået stille med dørene og ville helst ikke dele noget, førend at jeg følte for det,« skriver Elvira Pitzner – der især er kendt for tv-programmerne 'Diamantfamilien' og 'Bare Elvira' – og fortsætter:

»Jeg ved, at vi oplever en pandemi, som er hård for alle. Men jeg ved også, at jeg ikke er til fare for nogen i Danmark, når jeg ikke bor der længere.«

Den seneste tid har der været forvirring omkring, hvorvidt Elvira Pitzner opholdt sig i Danmark eller Dubai, men nu står det klart, at hun er sidstnævnte sted.

Videre skriver hun, at hun har været udsat for 'en heksejagt', hvor hun blandt andet er blevet kaldt 'landsforræder'.

»Ville ønske, jeg kunne breake denne nyhed (om flytningen, red.) med et mere positivt afsæt. Men når nu heksejagten allerede er i fuld gang, kan jeg lige så godt breake den nu. Flytningen til Dubai er omsider en realitet,« skriver hun.

Hun forklarer videre, at det er en proces, der har været i gang længe:

»Så det handler ikke om, at jeg er på ferie i Dubai og ingen respekt har for den pandemi, vi oplever, eller at jeg prøver at lyve for nogen.«

Hun fortæller desuden, at hun havde håbet, timingen for offentliggørelsen havde været bedre:

»Men når sandheden nu er forvrænget, og jeg pludselig bliver kaldt for landsforræder mv., har jeg brug for at få ting på det rene. Jeg er her med det formål at blive her. Jeg gælder mig til at vise jer alt omkring mit nye liv, bolig og hverdag her,« skriver Elvira Pitzner.

Det har på det seneste vakt harme, at en lang række danske kendisser er rejst til Dubai – imod myndighedernes anbefalinger og råd.

Blandt de udskældte finder man blandt andre fodboldspilleren Nicklas Bendtner, den tidligere bokser Mikkel Kessler, ​Lea Kessler, bordtennisspilleren Michael Maze – og altså også Elvira Pitzner.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) har kritiseret de danskere, der har valgt at rejse udlands i denne tid:

»Jeg tror, jeg skal pålægge mig selv lidt restriktioner, inden jeg udtaler mig om det. Der er en grund til, at verden er gået i rød. Der er en grund til, at vi over for alle inklusiv dansk erhvervsliv, som vi lever af i dette land, virkelig anmoder om, at vi ikke rejser ud,« sagde hun i sidste uge og fortsatte:

»Det er virkeligt vigtigt, at alle lytter til det. Man risikerer at tage mutationer med til Danmark. Det kan underminere vores epidemikontrol og dermed smitte andre og det, der er værre.«