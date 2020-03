Elvira Pitzners hemmelige kæreste er snart ikke så hemmelig mere.

Den 22-årige rigmandsdatter, der især er kendt fra tv-programmet 'Diamantfamilien', har hidtil ikke villet afsløre, hvem hendes 'nye' kæreste er.

Hun har dog flere gange delt billeder af ham på sin Instragram-profil, hvor hun har omkring 175.000 følgere.

Og nu er hun så gået skridtet videre.

I en såkaldt story på det sociale medie har hun nemlig afsløret fornavnet på sin bedre halvdel.

Parret befinder sig netop nu i Thailand, og i sin story har Elvira Pitzner delt et billede af de tos respektive pas, hvor kærestens navn står.

Og til de nysgerrige kan det afsløres, at navnet er: Kasper.

Efternavnet har Elvira Pitzner ikke delt, men hvis man tager et hurtig kig på de profiler, som diamantdatteren følger, dukker der tilældigvis en Kasper, som har et profilbillede, hvor han står sammen med Elvira Pitzner, op.

Så man kunne fristes til at tro, at det er denne Kasper, som er den 22-åriges kæreste, men det er dog ikke noget, som B.T. hverken har fået be- eller afkræftet.

Elvira Pitzner har dannet par med Kasper siden februar.

I slutningen af januar gik hun fra eks-kæresten Marc Skovsbøg, som hun ellers havde dannet par med on and off siden foråret 2018.

Om bruddet sagde Eliva Pitzner følgende til Se og Hør tilbage i januar:

»Vi er ikke sammen længere, fordi der er sket nogle ting der gør, at jeg ikke ser en fremtid med ham. Det er endegyldigt slut nu. Det er nogle andre årsager end sidste gang.«

Elvira Pitzner og kæresten har befundet sig i Phuket i Thailand siden begyndelsen af marts. Da de tjekkede ind på hotellet, skulle de tjekkes for den meget omtalte coronavirus.

Pitzner fortalte i en story, at parret blandt andet fik tjekket deres temperatur, fordi de begge var forkølede og snottede.