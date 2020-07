Reality-stjernen har et anspændt forhold til pressen, som hun mener fokuserer på de negative historier om hende.

Elvira Pitzner har ikke noget imod at være i rampelyset, men det skal helst være på hendes egne præmisser. Hun forsøger at skabe et positivt univers på sine medier, og sommetider bliver det ødelagt af pressen, som ofte har en negativ tilgang, mener hun. Det fortæller hun i det seneste afsnit af 'Bare Elvira' på Dplay.

»Jeg har oplevet før med journalister, som passer deres arbejde, at de snager i forskellige ting. Det er altid nederen, hvis det er negativt ladet. Det er sjældent, at det er positivt,« fortæller Elvira i afsnittet.

Den unge influencer og iværksætter har før udtalt, at hun føler sig misforstået gennem de fordomme, offentligheden har om hende. Det hjælper de negative historier ikke på.

»Jeg vil helst gerne have, at folk danner sig et indtryk af mig, når de møder mig i virkeligheden og ikke ud fra, hvad de måske har set eller hørt,« lyder det fra diamantdatteren.

