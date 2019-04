En beruset Elton John vækkede for cirka 50 år siden sin daværende forlovede, Linda Hannon, med beskeden om, at han ikke ville giftes med hende alligevel. Forholdet var slut.

»Jeg elskede ham meget højt, og jeg troede, at han elskede mig,« siger hun.

Det skete kort før, han fik sit første store hit: 'Your Song' tilbage i 1970, skriver Mirror.

Alt var planlagt.

Kagen var bestilt, der var booket tid på rådhuset, og datoen var lagt. Men Elton John fortrød og få timer efter blev han hentet af sin stedfar, der hentede ham fra deres fælles bopæl.

Det er nu ikke så underligt, at der opstod tvivl om ægteskabet hos den nu 72-årige sanger.

I 1988 sprang han nemlig ud som homoseksuel.

I mellemtiden indgik han dog et ægteskab med en anden kvinde, Renate Blauel. Det sluttede i 1984.

Elton John og hans mand David Furnish. Foto: Ian WEST Vis mere Elton John og hans mand David Furnish. Foto: Ian WEST

Det ægteskab holdt dog kun til 1984, hvor de to blev skilt. I 2014 blev han gift med David Furnish, som han havde været kærester med i en længere periode. De har to børn sammen.

Når Linda Hannon ser tilbage på sit forhold til Elton John, kan hun også godt se, at der var nogle alarmklokker, hun ikke hørte ringe.

Ungerne op til det planlagte bryllup havde hun fundet ham med hovedet inde i deres ovn. Dog havde han sat gassen på en lav indstilling og vinduet stod åbent.

Hun fortæller, at Elton John havde været ude med nogle venner, der havde overbevist ham om, at han ville ødelægge to liv, hvis han blev sammen med Linda Hannon.

Hans humør var også blevet mørkere og mørkere efter de mødte hinanden.

Han havde været meget stille og i dårligt humør, men hun havde ingen idé om, at det muligvis var fordi, han kæmpede med homoseksuelle følelser.

Noget han dengang forsøgte at skubbe væk.

Linda Hannon er i dag 75 år og arbejder som manager i en lægepraksis.