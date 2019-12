Når man er en af verdens mest succesfulde musikere og blandt andet kan prale af fem Grammy-priser, så finder man sig ikke i hvad som helst.

Søndag tog den 72-årig musiklegende Elton John så skridtet en tak længere og sagde fra på en anden persons vegne.

Nærmere beskrevet for en kvindelig tilskuer, der var mødt op for at høre Elton Johns røst i Perth, Australien, i forbindelse med hans 'Farewell Yellow Brick Road'-turné.

Kvinden var af uvisse årsager ved at blive ekskorteret ud fra koncerten af sikkershedfolk, som - ifølge Elton John - tog lidt for hårdt fat.

Elton John til koncerten i Perth søndag, hvor han blev rasende på sikkerhedsvagterne.

Det fik ham til at stoppe koncerten for at råbe bidske og harske ord efter vagterne:

»Fuck af med jer, idioter! Man behandler ikke piger sådan. I er idioter begge to!,« råbte han til stor hyldest og højlydte klapsalver fra publikum.

»Lad hende være, skiderikker!« fortsatte han.

Og i denne moderne og teknologiske tid blev hele episoden selvfølgelig filmet og delt på sociale medier.

**Warning - Explicit**



"You don't treat girls like that!" <3 Elton#EltonJohn #Perth #perthnews #nsfwtwitter

**Not my footage pic.twitter.com/F9pHLHaRLj — Nokternl (@Nokternl) December 1, 2019

Ifølge Entertainment Weekly var den australske nyhedsvært Louise Momber fra 'Sydney Morning Herald' til stede under koncerten.

Hun fortalte dagen efter, at Elton John efterfølgende undskyldte sin opførsel og fortalte, at han var rasende, fordi han 'ikke kan holde vold mod kvinder ud'.

»Han sang den næste sang, og så undskyldte han for sin svada, men han sagde, at det er noget, som han er meget passioneret omkring,« sagde hun ifølge mediet.

Elton Johns næste koncert på touren finder sted onsdag i Adelaide.