Det er 50 år siden, at Elton John skulle have giftet sig med sin daværende forlovede Linda Hannon - parret nåede dog aldrig at gå op ad kirkeguvlet sammen.

Men nu er sangeren altså trådt til for at hjælpe sin eksforlovede økonomisk, skriver britiske Mirror.

Efter bruddet har 73-årige Elton John og Linda Hannon ikke haft kontakt til hinanden, men for nylig fandt 73-årige Linda Hannon en anledning til at kontakte sin gamle flamme.

En nødvendig knæoperation pressede sig nemlig på, men Linda Hannon havde ikke råd til at sygemelde sig fra sit arbejde.

»Mine knæ er forfærdelige at gå på. Jeg tænkte på Reg (Elton Johns rigtige navn, red.), og om han kunne hjælpe mig,« fortæller hun til Mirror.

»Jeg sendte et par emails til hans manager, og her skrev jeg nogle detaljer, som kun Reg måske ville kunne huske. Blandt andet skrev jeg om dengang, vi kørte op ad A1 til (sangskriver, red.) Bernie Taupins forældre for at få frokost, men aldrig nåede frem, da vi var involveret i en bilulykke,« fortæller Linda Hannon.

Manageren vendte dog aldrig tilbage Linda Hannons emails.

Hun måtte i stedet være kreativ og finde en anden vej til Elton Johns opmærksomhed - og så kontaktede hun det britiske medie Mirror for at få hjælp.

Hun mente nok, at nu var det musikerens tur til at hjælpe hende økonomisk.

»Da Reg startede med at lave musik, betalte jeg huslejen, regningerne og for maden. Det var imens, de forsøgte at udleve deres drøm,« siger Linda Hannon.

Så da Mirror viderebragte deres artikel til Elton Johns manager, svarede han med det samme, at Elton John meget gerne ville hjælpe.

Ifølge mediet husker sangerne tydeligt, hvor meget Linda Hannon havde hjulpet ham dengang, selv om det er mange år siden.

Det var Elton Johns sangskriver Bernie Taupin, der i sin tid overtalte sangeren til at ikke at gifte sig med kvinden, fordi de angiveligt ville 'ødelægge hinandens liv'.

I dag er Elton John gift med den canadiske filmskaber David Furnish.