Elton John er meget skuffet.

Den 72-årige sanger har set den nye indspilning af 'Løvernes Konge' - eller det handler faktisk mere om, hvad han har hørt.

»Musikken i den aktuelle havde ikke samme indvirkning. Magien og glæden var væk,« siger han i et interview med GQ.

Han synes, man har kludret fuldstændig i musikken.

Sangeren Elton John med sin mand David Furnish til den europæiske premiere på Løvernes Konges Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Sangeren Elton John med sin mand David Furnish til den europæiske premiere på Løvernes Konges Foto: TOLGA AKMEN

I 1990'erne lavede Elton John selv en del musik til tegnefilm. Blandt andet til 'Løvernes Konge'.

»Soundtracket har ikke været tæt på at nå samme placering på hitlisterne, som det havde for 25 år siden, hvor det var årets bedst sælgende album,« siger han.

Han giver udtryk for, at det ærgrer ham meget.

Ligesom det ærgrer ham meget, at han ikke blev inviteret til at deltage i udviklingen af den nye lydside.

Her møder Elton John hertuginde Meghan til premieren på Løvernes Konge. Foto: NIKLAS HALLE'N Vis mere Her møder Elton John hertuginde Meghan til premieren på Løvernes Konge. Foto: NIKLAS HALLE'N

Han mener, at det er udtryk for mangel på respekt for det originale soundtrack, og det gør ham ked af det.

Dog kan han finde glæde i musical-versionen af 'Løvernes Konge', som han nyder at se. Her har man behandlet musikken med respekt.

Den nye version af 'Løvernes Konge' er lavet som en mere fotorealistisk version af tegnefilmen fra 1994.

Filmen kunne ses i biograferne sommeren 2019.