Maye Musk, der er mor til Tesla-milliardæren Elon Musk, er nødsaget til at sove i en garage, når hun besøger sin søn i Texas, hvor SpaceX hovedkvarter er placeret.

For, som hun siger til The Sunday Times:

»Du kan ikke have et fancy hus i nærheden af ​​en raketplads.«

I interviewet fortæller milliardærmoren desuden, at hendes søn »overhovedet« ikke interesserer sig for materialistiske ting og sager.

Sit personlige forbrug kom Elon Musk selv ind på i april, da han i et interview med TED italesatte, hvordan det for mange er helt absurd, at en enkelt person kan have så mange penge på lommen, når fattigdom hærger verden over.

»Det ville helt sikkert være problematisk, hvis jeg havde et personligt forbrug på flere milliarder dollar, men det er ikke tilfældet – faktisk ejer jeg ikke engang et hjem lige nu,« fortalte han og fortsætter:

»Jeg overnatter hos mine venner i deres gæsteværelser, jeg har ikke en yacht, jeg holder ikke ferie. Det er ikke, fordi mit personlige forbrug er højt. Den eneste undtagelse er et fly, men hvis jeg ikke bruger flyet, har jeg færre timer at arbejde i.«

Ifølge Forbes er Tesla-stifteren god for intet mindre end 219 milliarder dollar, hvilket svaret til mere end 1.500 milliarder kroner.