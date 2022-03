Så har Elon Musk og Grimes udvidet familien.

Verdens rigeste mand, Tesla-ejer Elon Musk og sangerinden Grimes meddelte i efteråret, at de var gået fra hinanden, men nu har de i al hemmelighed alligevel fået barn nummer to.

Det er 33-årige Grimes, der afslører familieudvidelsen i et nyt interview med mediet Vanity Fair.

Hun fortæller indledningsvis, hvor hårdt det var i 2020 at være gravid første gang, da de fik sønnen med det særlige navn X Ø A-12.

Det var faktisk så hårdt, at hun en overgang troede, at hun skulle dø af det og måtte kravle rundt i hjemmet i smerter.

»Han (Deres søn, red.) pressede så meget på mine nerver, så jeg faldt hele tiden sammen. Det var skræmmende, for du har jo ikke lyst til at falde hele tiden, når du er otte måneder henne. Så jeg kravlede frem og tilbage til badeværelset,« fortæller Grimes.

Derfor valgte hun her i anden omgang i stedet at bruge en surrogatmor, som i december i al hemmelighed altså fødte parrets andet barn - en lille pige.

Grimes vil først ikke tale mere om datteren.

Grimes og Elon Musk. Foto: ANGELA WEISS

Hun vil nemlig så vidt muligt holde sine børn ude af offentlighedens søgelys, forklarer hun.

Hun vil dog gerne fortælle, at hun siden datterens ankomst har forladt Los Angeles for at bo tættere på Elon Musik i Texas, så familien kan være mere sammen.

Hun vil ikke sige, at de er blevet kærester igen. Hun forklarer, at deres forhold er meget 'flydende'.

De bor i hver deres hus, men de er bedste venner, ser hinanden hele tiden og snakker også om at få flere børn i fremtiden, forklarer Grimes.

Til sidst i interviewet med Vanity Fair afslører hun alligevel navnet på deres nye datter, der ligesom storebror X Ø A-12, har fået et yderst originalt navn.

Deres datter hedder nemlig Exa Dark Sideræl, hvilket indeholder flere referencer.

Exa refererer for det første til et særligt 'supercomputersystem'.

Dark henviser til det 'smukke ukendte mørke i universet', lyder det fra Grimes, som til sidst forklarer, at Sideræl er 'elver'-sprog for ordet 'sidereal', der referer til en måleenhed indenfor astronomi.

At det skal være på elver-sprog skyldes, at Grimes' yndlingskarakter i 'Ringenes Herre'-universet er elverdronningen Galadriel.

Grimes siger til Vanity Fair, at hun er forberedt på at Exa Dark Sideræl vokser op og får lyst til at skifte navn.

Hun var selv træt af sit eget borgerlige navn, Claire Boucher, og derfor vil hun være den første til at hjælpe med et eventuelt navneskift.

Grimes tilføjer, at datterens navn faktisk er et kompromis.

Hun synes selv, det er et lidt kedeligt navn - og hvis det ikke var fordi, Elon Musk havde noget at sige - havde hun i stedet valgt et navn fra den græske mytologi.

»Jeg kæmpede for Odysseus Musk. En pige, der hedder Odysseus er drømmen,« lyder det til sidst fra Grimes.