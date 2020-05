Det var et noget usædvanligt navn, som Tesla-milliardæren Elon Musk og sangerinden Grimes gav deres nyfødte søn, da han kom til verden i starten af maj.

X Æ A-12 blev han kaldt. Men det navn viste sig at være ulovligt i Californien, så parret skulle derfor finde på et nyt.

Helt nyt blev det dog ikke, da det kun var tallene i navnet, der var imod reglerne. Det afslører Grimes i Instagram-opslag, hvor hun svarer en følger, der spørger ind til navnet.

Sønnens nye navn bliver derfor X Æ A-XII, så 12-tallet er skiftet ud med romertal.

Vis dette opslag på Instagram I was having a baby this week so I literally didn’t realize my Italian Vogue cover came out!! Simulation feels like its at level 10 atm. Might be offline for a bit as of today, but this is an honor of the highest order! Thanks so much I want to write more but my brain is mega fried right now. Love G Special thanks to the team: And here are tags if you want to use: @vogueitalia @patti_wilson @ryanmcginleystudios @efarneti @ferdinandoverderi @huxley @samiralarouci @natashaseverino_makeup @1.800.chanel @victoriaon10 @daoudaleonard Et opslag delt af ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ (@grimes) den 6. Maj, 2020 kl. 8.51 PDT

»Det ser faktisk endnu bedre ud, hvis jeg skal være ærlig,« lyder det fra Grimes.

Hvordan parret er kommet frem til det navn, afslører Elon Musk i et interview med radioværten Joe Rogan:

»For det første, så er det min partner, da fandt på navnet. Og ja, hun er god til det med navne,« fortæller Elon Musk til Joe Rogan.

Selvom at navnet er lidt specielt, og at X Æ A-XII nok ikke skal regne med at møde en navnebror nogensinde, er der faktisk en mening med galskaben. Baggrunden for navnet har Grimes tidligere afsløret på Twitter.

Her forklarer hun, at X står for den ukendte variabel, mens Æ er Grimes' elvermåde at stave Ai (kærlighed eller kunstig intelligens, red.). Den sidste del af sønnens navn - A-12 - er en hyldest til parrets yndlingsflyvemaskine Lockheed A-12, der blev bygget af CIA. 'Ingen våben, intet forsvar, kun fart og perfekt til kamp, men ikke voldelig,' forklarer Grimes om flyet.

Da Elon Musk første gang afslørede navnet, troede mange følgere, at det var en joke, og mange spurgte også ind til, hvordan man udtaler det. Førstnævnte spørgsmål har vi fået svar på, mens selve udtalen stadig er ukendt.

Den 32-årige sangerinde, der bærer det borgerlige navn Claire Elise Boucher, har dannet par med Elon Musk siden 2018. Det er parrets første barn sammen

Dog har Elon Musk seks sønner fra et tidligere ægteskab. Og hvis man tror, at hans andre sønner også har meget specielle navne, kan man godt tro om igen. De hedder nemlig Nevada, Griffin, Damian, Xavier, Saxon og Kai.