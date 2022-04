Ugen blev skudt i gang med nyheden om, at Elon Musk har købt Twitter for intet mindre end 304 milliarder kroner.

Selvom det er et beløb, der formentligt ville ruinere de fleste, har mangemilliardæren tilsyneladende blot fået blod på tanden, når det kommer til at indkøbe sig flere gigantvirksomheder.

'Næste gang køber jeg Coca-Cola for at putte kokainen tilbage,' skriver Elon Musk i et opslag på Twitter. Forhåbentligt ment i sjov.

Da det første eksemplar af den populære læskedrik blev solgt tilbage i 1886, indeholdt hver flaske nemlig – ifølge India Today – en ekstraktion af kokabladet, som er den rå form for kokain. Noget, der dog sidenhen blev afskaffet.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Folk i kommentarsporet har da også nogle gode bud på, hvad Elon Musk kunne smide penge efter næste gang.

'Kan du ikke købe Facebook og slette det?' skriver en bruger, mens en anden har nøjagtigt samme forslag – bare med TikTok.

'Du kunne også nemt købe Rolling Stone og få musikken tilbage,' skriver en tredje bruger.

Det er dog ikke alle, for hvem kokain-vittigheden faldt i god jord.

'Jokes om stoffer er slet ikke sjove, tværtimod … tænk på familierne til mennesker, der lider af afhængighed,' noterer en bruger.