Fredag blev den heftigt omtalte retssag mellem Amber Heard og Johnny Depp afsluttet.

Det er nu op til juryen at afgøre, hvordan retssagen skal ende efter en intens halvanden måned i retslokalet, der har budt på gråd og voldsomme lydklip i retslokalet.

I løbet af den halvanden måned har flere kendte kommenteret på retssagen på sociale medier. Andre er sågar mødt op i retslokalet, som da modellen Kate Moss skulle vidne for Johnny Depp. Johnny Depp og Kate Moss dannede par fra 1994 til 1998.

Men en af dem man endnu ikke har hørt fra endnu har givet lyd fra sig er den sydafrikanske rigmand Elon Musk.

Elon Musk kommenterer sagen på Twitter.

»Jeg håber, de begge kommer videre. På deres bedste, er de to utrolige,« skriver han i kommentar på Twitter.

Tesla-grundlæggeren og Amber Heard skulle angiveligt have datet efter, at Amber Heard og Johnny Depp gik fra hinanden.

Den sag er nu blusset op igen i forbindelse med retssagen mellem Heard og Depp, da hun bliver beskyldt for utroskab.

Det har Amber Heard dog blankt afvist. Elon Musk har også afvist, at de to skulle have været sammen, mens hun dannede par med Johnny Depp.