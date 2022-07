Lyt til artiklen

Milliardæren Elon Musk er yderst aktiv på Twitter.

Og nu har han også brugt det sociale medie til at afvise rygterne om en kontroversiel affære.

En bruger har delt The Wall Street Journals artikel om, at Elon Musks venskab med Google-medstifter Sergey Brin er ødelagt, fordi førstnævnte skulle have haft en affære med sidstnævntes kone.

Men det er mere, end Elon Musk vil finde sig i.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

»Det er total bullshit. Sergey og jeg er venner og var til en fest sammen i aftes. Jeg har kun set Nicole (Sergey Brins kone, red.) to gange på tre år, begge gange med masser af andre mennesker til stede. Intet romantisk,« skriver han.

Sergey Brin og Nicole Shanahan blev separeret i slutningen af 2021, og han har siden anmodet om skilsmisse.

Elon Musk bruger også lejligheden til at fortælle, hvad han synes om The Wall Street Journal og mediets dækning af ham og hans firma Tesla.

»The Wall Street Journal har bragt så mange bullshit smædehistorier om mig og Tesla, at jeg er holdt op med tælle. Det er helt ærligt pinligt for dem,« skriver han.

Sergey Brin og hans kommende ekskone, Nicole Shanahan. Foto: Peter Barreras Vis mere Sergey Brin og hans kommende ekskone, Nicole Shanahan. Foto: Peter Barreras

Han mener, at mediet er blevet alt for tabloidt, og i stedet for at skrive historier, som er faktuelle, skriver de historier baseret på tilfældige rygter.