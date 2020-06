De var kun gift i 15 måneder, men deres skilsmisse har nu foreløbigt varet i næsten fire år.

Hvis forholdet mellem Hollywood-stjernen Johnny Depp og hans 23 år yngre skuespillerkollega Amber Heard var kortvarigt og stormfuldt, så er ægteskabets efterspil om muligt endnu mere højdramatisk og møgbeskidt.

I det verbale og retslige slagsmål mellem de to tidligere ægtefolk forsøger Depp nu at sværte Heard til ved at hævde, at hun har haft en trekant med Tesla-grundlæggeren Elon Musk og topmodellen Cara Delevinge.

Depp påstår, at de tre mødtes i hans hus i Los Angeles i slutningen af 2016 efter, at han og Amber Heard gik hver til sit. Han hævder også, at Musk og ekskonen indledte et forhold, før hun havde søgt om skilsmisse.

Tesla-milliardæren Elon Musk afviser, at han har haft en trekant med Johnny Depps eks-kone Amber Heard og topmodellen Cara Delevinge.

Overfor kendismediet Page Six benægter Elon Musk alle beskyldninger.

»Cara og jeg er venner, men vi har aldrig været intime. Og så ønsker jeg at understrege endnu engang, at Amber og jeg først begyndte at date omkring en måned efter, at hendes skilsmissepapirer var udfyldt. Jeg tror ikke, at jeg på noget tidspunkt var i nærheden af Amber, mens hun var gift,« siger Tesla-milliardæren til mediet.

Allerede sidste år stævnede Pirates of the Caribbean-skuespilleren Elon Musk for at have haft en affære med Amber Heard.

De kulørte beskyldninger er bare den seneste udvikling i et efterhånden bizart skilsmissedrama.

Depp og Heard fotograferet sammen i London i 2015.

Lige siden bruddet har Amber Heard anklaget sin tidligere ægtemand for at være voldelig og for at have udsat hende for flere overgreb, mens de var gift. På et tidspunkt sørgede hun sågar for, at Johnny Depp fik et tilhold og ikke måtte komme i nærheden af hende.

Siden trak hun anklagerne om vold tilbage blot for så at gentage dem få måneder senere.

I januar 2017 så det endelig ud til, at de to skuespillere var nået til enighed om et forlig i deres skilsmissesag. Alt åndede fred og fordragelighed mellem dem, indtil Heard i december 2018 skrev en længere kronik i Washington Post, hvor hun i detaljer beskrev tiden efter skilsmissen.

Selv om Amber Heard på intet tidspunkt nævnte Depp ved navn i artiklen, blev han rasende og følte, at hele kronikken hvilede på en pæcis om, at hun var blevet udsat for vold i sit ægteskab med ham.

(Arkivfoto) Foto: ETTORE FERRARI Vis mere (Arkivfoto) Foto: ETTORE FERRARI

Derfor lagde han sidste forår sag an mod ekskonen for ærekrænkelse og krævede en erstatning på svimlende 50 millioner dollars - omkring 327 millioner kroner.

I forbindelse med retssagen dukkede der i februar i år lydoptagelser op fra en telefonsamtale mellem de to tidligere ægtefolk, hvor Amber Heard afslørede et voldsomt skænderi mellem de to. Her fremgik det, at hun under en rejse i Australien kastede en vodkaflaske efter ham. Episoden skulle angiveligt havde kostet Depp noget af en finger. Hun har siden forklaret, at han var påvirket af ecstasy.

I interviewet med Page Six opfordrer Elon Musk de to kamphaner til at begrave stridsøksen.

»Livet er for kort til så langvarig en form for negativitet. Når dette er overstået, så er der ingen, som kommer til at sige, at de skulle ønske, at denne sag havde været længere,« siger han.

Retssagen mellem Johnny Depp og Amber Heard er stadig ikke afsluttet, så dette er sandsynligvis ikke de sidste, vi har hørt om det stormomsuste ægteskab.

Elon Musk og Amber Heard havde et kortvarigt forhold forhold omkring 2016. Heard er nu sammen med kvinden Bianca Butti, mens Musk netop har fået barn med sin nuværende kæreste Grimes. Johnny Depp har siden skilsmissen har et kortvarigt forhold til den russiske gogo-danser Polina Glen.