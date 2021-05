I december overraskede han verden, da han afslørede, at han var transkønnet.

Siden åbnede Hollywood-stjernen, Elliot Page, op om, hvordan han havde kæmpet med angst og depression, og hvor sårbar han følte sig i kølvandet på den offentlige udmelding.

Her knap et halvt år senere stråler han.

På Instagram har han den seneste tid smidt billeder op, der viser en forvandlet Elliot Page. Det nyeste opslag viser nemlig, at han har brugt timer i fitnesscentret, og han kan derfor fremvise en trimmet krop.

Ved poolen står han og poserer i bar overkrop, mens han med et stort smil signalerer overskud. Med billedet er hashtagsne #transjoy og #transisbeautiful.

Han oser af overskud, og det hyldes han også for i kommentarsporet af både skuespillere, sangere og modeller:

Jeg kan nu se, hvorfor du ødelagde mig under den træningssession!

Du stråler jo!

Er så stolt af dig, det her er et billede, der illustrerer ren glæde.

Hold da helt op! Totalt trimmet og totalt strålende! Jeg er så glad på dine vegne!

Elliot Page føler endelig, at han kan være sig selv. Han føler endelig, at han lever, har han sagt i et interview med Vanity Fair.

En stærk kontrast til de følelser han bar rundt på førhen. Her følte han sig fanget, og kunne sågar få det skidt, hvis han skulle gå rundt i tøj, der var syet til en kvinde.

Det tog sin tid, men i slutningen af 2020 fik han så endelig taget sig modet til at dele med omverdenen, hvordan han virkelig havde det – og hvem han virkelig var.

Her annonceret han ikke blot, at han var transkønnet, men også, at han skiftede navn fra Ellen til Elliot.

Han var forberedt på, at der ville komme mange reaktioner. Både positive og negative. Men at opmærksomheden blev så stor, var alligevel overvældende for ham.

Især de negative kommentarer var svære at sluge, og den efterfølgende periode følte han sig meget sårbar.

Men nu har han fået ro på. Og nu føler han sig bedre tilpas.

Elliot Page kan snart ses i Netflix-serien 'The Umbrella Academy'.