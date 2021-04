Han overraskede verden i december med at springe ud som transkønnet.

Nu forklarer skuespiller Elliot Page, hvor vigtigt og hvor afgørende det var for ham at fortælle sin historie. Det gør han i et interview med Oprah Winfrey.

»Før jeg fortalte det til offentligheden, havde jeg allerede fortalt det til folk i mit liv. Men jeg skulle samle mod og føle mig ordentlig tilpas, før jeg gik videre med det,« fortæller han i et lille udklip fra interviewet og fortsætter:

»Jeg følte, at det var en nødvendighed for mig at italesætte det, fordi vi nu ser forfærdelige tilbageslag mod transpersoner og især de unge.«

Elliot Page har delt det første billede af sig selv, siden han sprang ud som transkønnet. Vis mere Elliot Page har delt det første billede af sig selv, siden han sprang ud som transkønnet.

'Inception'-skuespilleren fortsatte med at beskrive i interviewet, hvordan han har følt sig 'fanget i skabet', og tilføjede, at han sprang ud som homoseksuel lige før sin 27-års fødselsdag. Indtil da havde han stort set ikke engang rørt nogen.

Page fortæller også, at taget i betragtning af hans platform og hans privilegium og kendskab til de kampe, som folk står over for, føltes det afgørende og vigtigt for ham at dele det. Ligesom da han selv stod og skulle komme ud, der havde det føltes vigtigt og egoistisk for ham selv og hans eget velvære samt hans mentale sundhed.

Elliot Page kom ud som transkønnet i december 2020 – som en af de første fremtrædende personligheder i kendismiljøet.

Han fortalte, at han var transkønnet, i et længere skriv, som blev offentliggjort på de sociale medier.

pic.twitter.com/kwti60bZLw — Elliot Page (@TheElliotPage) December 1, 2020

Få måneder efter var han at finde på forsiden af Time Magazine.

I den sammenhæng fortalte han, at han var klar til at omfavne, hvem han var. Dog var han også forberedt på det værste – og det gjorde han klogt i.

For som med mange andre ting på de sociale medier var der en masse støtte og kærlighed, men også en stor bunke had og transfobi, fortalte han i et stort interview med netop Time Magazine.

I januar skrev flere medier, at han skulle skilles fra sin kvindelige partner, Emma Portner. De blev gift i 2018.