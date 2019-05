Bare fordi man laver hit på hit og rejser verden rundt med sin musik, er det ikke ensbetydende med, at man er lykkelig.

Det måtte den britiske hitmager Ellie Goulding erkende. Hun afslører i talkshowet This Morning, at hun for nogle år siden var meget tæt på at trække stikket helt.

Burn-sangerinden fortæller, at hun efter næsten 10 års nonstop turné var udmattet.

»Det handlede nok i bund og grund om, at jeg tog tingene for givet og tænkte, at 'nu har jeg gjort alt og måske burde jeg prøve noget nyt', siger hun i This Morning.

Hun forklarer, at selvom hun rejste verden rundt og spillede i fyldte stadions foran en masse entusiastiske fans, så følte hun sig alene. Det var hårdt for sangerinden.

Talkshowværten Phillip Schofield spørger, om den blonde sanger var tæt på at stoppe sin karriere. Hertil lyder det korte svar:

»Jeg overvejede det. Jeg overvejede det.«.

Heldigvis genopdagede Ellie Goulding sin kærlighed til musikken, mens hun holdt en kort pause fra den.

Tiden har hun blandt andet brugt på sin familie og sin forlovede Caspar Jopling.

Den 32-årige sangerinde har i maj udgivet en ny single - 'Sixteen'. Senere på året udkommer hun med sit fjerde album.

Ellie Goulding er formentlig mest kendt for kæmpehittet 'Love me like you do' fra filmen Fifty Shades of Grey, der udkom i 2015.

Hun har formentlig mange fans verden rundt, der er glad for, at hun ikke stoppede sin karriere. Hun har nemlig over to milliarder afspilninger alene på streamingtjenesten Spotify.