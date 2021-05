Sangstjernen Ellie Goulding annoncerede for lidt over to måneder siden, at hun ventede sit første barn. Nu er der glædeligt nyt på denne front.

34-årige Goulding har født og er dermed blevet mor.

Det bekræfter sangerindens ægtefælle, Caspar Jopling, i en story på Instagram.

'Både mor og baby er sunde og glade. Ekstrem taknemmelig', skriver Jopling, der har været gift med Goulding siden 2019.

Han tilføjer videre, at han håber, familien vil få ro til at nyde den »magiske og personlige stund«. Hvornår fødslen har fundet sted, melder parret ikke noget om.

Ellie Goulding og Caspar Jopling havde indtil for nyligt ikke givet nogen indikationer på, at de ventede en familieforøgelse.

Det var først, da Goulding viste sin runde mave frem på forsiden i modemagasinet Vogue, at graviditeten blev afsløret.

»Jeg fandt ud af, at jeg var gravid på vores et-års bryllupsdag,« fortalte den 34-årige sangerinde i interviewet og fortsatte:

»Jeg har fået former, som jeg aldrig har haft før – jeg elsker dem, og det gør min mand også.«

Om årsagen til at holde sin graviditet hemmelig, har Goulding udtalt, at hun behøvede tid for at forstå graviditeten, før hun skulle fortælle den til hele verden.

Hun tilføjede desuden i interviewet, at det på det tidspunkt også var underligt at sige ordene om sin graviditet højt til andre.

Sangerinden Ellie Goulding er især kendt for ørehængende hits som 'Love Me Like You Do', 'Figure 8' og 'Burn'.