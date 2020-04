Skuespiller Ellen Hillingsø er altid i tvivl, og det ser hun som en gave. For tvivlen holder hende nysgerrig og åben for nye muligheder.

Hvilket af dine karaktertræk holder du mest af?

»Min evige tvivl på mig selv. Det gør, at jeg bliver ved og aldrig tager noget for givet. Jeg hviler så at sige aldrig på laurbærrene. De stikker for øvrigt også, hvis man lægger sig på dem. Og så tager jeg aldrig noget for en selvfølge. Aldrig nogensinde.«

Hvad har den tvivl ført med sig?

»Jeg er altid i bevægelse på en eller anden måde. Jeg synes jo faktisk, at det er godt. Nogle gange kan det selvfølgelig blive belastende med tanker som: 'Åh nej, er det nu godt nok, er jeg nu god nok?'.«

»Men det gode ved tvivlen er, at den virker som en motor. Og så er jeg også ekstremt nysgerrig. Og det er faktisk en smaddergod kombination og noget, jeg i virkeligheden er rigtig glad for. Det handler meget om ikke at tage noget for givet og at forholde sig åben. Åben for kritik, åben for muligheder og åben for, at tingene kan se ud på en anden måde.«

»Selv bruger jeg den altid til at føre mig selv videre. Jeg stiller mig på den modsatte side og tænker: 'Hvad nu hvis? Kunne det ikke være stik modsat? Hvad hvis det er forkert? Hvad hvis de ikke vil det? Lad os prøve noget helt andet'.«

»Du kan kalde det tvivl, eller du kan kalde det nysgerrighed, men det sikrer, at jeg forholder mig åbent. Og det er utrolig vigtigt, for man ved aldrig, hvor sandheden kommer fra. Du ved aldrig, hvem der kommer med de forløsende ord.«



Hvad er den vigtigste lektie, livet har lært dig?

»Den vigtigste lektie er nok den, at alt går over; 'this too shall pass'. Jeg så den her fyr, en DJ, som havde fået det lavet som en tatovering, fordi hans mor havde skrevet det på et stykke papir til ham. Og det er bare så præcist og gælder både i børneopdragelse, i kriser, i succeser, når man er ked af det, og når man er glad. I virkeligheden bare altid.«

BLÅ BOG Ellen Hillingsø, 53 år.

Skuespiller, bla. kendt fra julekalenderen 'Tinka og Kongespillet' og tv-serien 'Rita'

Gift med Christoffer Castenskiold, med hvem hun har børnene Thomas på 17 og Anna på 16

»Alt er så at sige i faser og forandrer sig hele tiden. Du kan ikke fastholde noget som helst i hele verden. Ikke din ungdom, ikke din sorg, ikke din glæde, ikke din succes, ikke din fiasko. Alle livets forhold er i konstant bevægelse.«



Hvad håber du på at give dine egne børn med på vejen?

»Der er så mange ting, som jeg gerne vil give dem med videre. Men mest af alt håber jeg, at de har følt sig elskede. At de føler sig elskede. For det er manglende kærlighed, der fører til krig, ødelæggelse og et konstant fuldstændig sindssygt forbrug.«

»Så jeg håber virkelig for dem, at de har følt sig og føler sig elskede. Og at de har modet og styrken til at elske både sig selv og andre. For det må være fundamentet i mennesket. Og dét vil jeg fandeme gerne give dem med videre. Så kan vi tale om gode manerer bagefter for det her, det er 'the essence'.«

Bragt i samarbejde med Alt For Damerne.