Komiker Ellen DeGeneres har skabt debat på sociale medier, fordi hun sammenlignede sin karantænesituation med at være i fængsel.

I USA bliver det diskuteret, om deres propfyldte fængsler vil fungere som dødsfælder under den hærgende pandemi.

Derfor ramte den 62-årige stjerne en nerve, da hun i en video på nettet udtalte, at 'det her er som et fængsel.'

»Mest fordi jeg har båret det samme tøj i ti dage, og alle herinde er homoseksuelle,« lød joken.

En joke, der altså vakte vrede hos nogle brugere.

'Ellen, at du er i karantæne i det palæ iført designer joggingtøj, er slet ikke tæt på at være et fængsel,' skriver en bruger på Twitter.

En anden tilføjede en lige så vred og meget sarkastisk kommentar:

'Det (joken, red.) klæder Ellen,mens tusinder sidder i fængsel og bare håber på det bedste uden sæbe og basal beskyttelse.'

DeGeneres kører normalt det populære 'Ellen Show', men med så mange andre talkshowprogrammer bliver det normalt filmet foran et stort publikum.

I disse dage forsøger komikeren, som man regner med er verdens rigeste indenfor sin profession, at indspille et form for program hjemmefra.

Hun opholder sig under corona-epidemien sammen med sin kone, den 47-årige skuespiller Portia de Rossi.

I USA har flere fængsler valgt at løslade nogle af deres indsatte, for at gøre situationen mindre presset, og LA Times skrev 1. april, at 3500 fanger efter planen skulle løslades fra de californiske institutioner i håb om at undgå en katastrofe.