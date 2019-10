Under kampen mellem storholdene Dallas Cowboys og Green Bay Packers i den amerikanske fodboldliga NFL kom mange seere op i det røde felt.

Ikke over spillet på banen - men hvad der foregik i VIP-zonen, hvor de kendte sad.

TV-billederne viste den tidligere republikanske præsident George W. Bush ved siden af tv-værten Ellen DeGeneres, og de morede sig tydeligt i hinandens selskab, skriver CNN.

Det fik mange amerikanere til tasterne på Twitter. De fleste af dem var mildest talt forundrede over, at DeGeneres ville pleje omgang med George W. Bush.

Laura & George Bush sitting with Ellen Degeneres and Portia de Rossi is not something I expected to see at an NFL game pic.twitter.com/AbWbhXd3RC — Paid man gets bored (@cjzero) October 6, 2019

'Laura og George Bush siddende ved siden af Ellen DeGeneres og Portia de Rossi er ikke noget, jeg forventede at se under en NFL-kamp,' skriver en af de mange forundrede brugere på Twitter.

Nu har Ellen DeGeneres reageret på Twitter-stormen - med både humor og forundring.

Det gjorde hun i en næsten fire minutter lang monolog om episoden under NFL-kampen i den seneste udgave af 'The Ellen DeGeneres Show, som hun efterfølgende lagde på Twitter.

»Jeg kommer jo ellers aldrig udenfor døren,« jokede DeGeneres om årsagen til, at hun takkede ja til invitationen om at overvære kampen.

USA's tidligere præsident George W. Bush sammen med sin hustru Laura Bush under kampen mellem Dallas Cowboys og Green Bay Packers. Foto: Tim Heitman Vis mere USA's tidligere præsident George W. Bush sammen med sin hustru Laura Bush under kampen mellem Dallas Cowboys og Green Bay Packers. Foto: Tim Heitman

Derefter bemærkede den 61-årige tv-vært, at hun som ven af Green Bay Packers' stjerne-quaterback Aaron Rodgers gjorde sig noget bemærket på VIP-pladserne ved åbenlyst at heppe på udeholdet Packers under kampen.

Til gengæld blev tonen mere alvorlig, da hun forklarede, hvad hun lavede sammen med George W. Bush.

For Ellen DeGeneres undrer sig over, at folk overhovedet kan se det som et problem.

»De tænkte, 'hvorfor sidder en lesbisk liberal fra Hollywood ved siden af en konservativ republikansk præsident?' Rigtig mange mennesker blev sure. Og så gjorde de, hvad folk gør, når de er sure. De tweetede,« sagde Ellen DeGeneres.

Den kendte tv-vært Ellen DeGeneres (th) med sin hustru, skuespilleren og modellen Portia de Rossi under NFL-kampen mellem Green Bay Packers og Dallas Cowboys i weekenden. Foto: Richard Rodriguez Vis mere Den kendte tv-vært Ellen DeGeneres (th) med sin hustru, skuespilleren og modellen Portia de Rossi under NFL-kampen mellem Green Bay Packers og Dallas Cowboys i weekenden. Foto: Richard Rodriguez

I stedet for at vise de mange kritiske tweets, delte DeGeneres et, der havde et helt andet budskab, med sine seere: 'Ellen og George Bush sammen får mig til at tro på USA igen'.

»Lige præcis,« sagde DeGeneres om tweetet og dets ordlyd.

»Sagen er, at jeg er gode venner med George Bush. Ja, faktisk er jeg venner med en masse mennesker, som ikke har samme holdning, som mig selv,« tilføjede hun.

Ellen DeGeneres mener, at amerikanerne i disse polariserede tider tilsyneladende har glemt, at vi alle er forskellige - og at det er helt ok.

Yes, that was me at the Cowboys game with George W. Bush over the weekend. Here’s the whole story. pic.twitter.com/AYiwY5gTIS — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) October 8, 2019

George W. Bush er helt på linje med DeGeneres.

»Præsident Bush og fru Bush nyder virkelig at være sammen med Ellen og Portia, og de sætter pris på Ellens kommentarer om den gensidige respekt. De respekterer hende,« siger George W. Bush' personalechef til CNN.

73-årige George W. Bush var USA's præsident fra 2001 til 2009.

Han gæstede Ellen DeGeneres' tv-show i 2017.